Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

"Bundan yaklaşık 5-6 ay önce evimin karşısında bulunan pastaneye Kadir Aydar’ın geldiğini gördüm. Gidip konuşmak istedim, 'Misafir kabul eder misiniz?' diye sordum. Kadir Aydar bana sert bir üslupla, 'çek git' dedi. Benim onurumla oynadı, ben de 'Sen kimsin, sen Kadir Aydar’san ben de halkım' dedim. Daha sonra oradan ayrıldım. Emniyete şikayet ettim, can güvenliğim tehlikede, can güvenliğim yok dedim. Kadir Aydar’a karşı sadece şikayetim bu yöndeydi. Ben gizli tanıklık falan yapmadım. Emniyet şahit, devlet şahit ben hiçbir zaman emniyete gidip de gizli tanıklık yapmadım. Bu Aydar ailesi iyice çirkefleşmeye başladı. Tehditlerle, vurmalarla, dövmelerle, öldürmelerle insanların gözünü korkutuyorlar. Ben korkmuyorum, ben halkım, kimseden korkmuyorum. Ben adaletten yanayım. İnanıyorum ki adalet her şeyin hakkından gelecektir. Suç duyurusunda bulundum, maddi manevi tazminat davası açacağım. Onurumla oynadılar, gururumu incittiler. Hala şu an başım çok ağrıyor."

(DHA)