HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gizli tanıktan Kobani itirafı: "KCK’dan Demirtaş’a sokaklara çıkma talimatı verildi"

Gizli tanıktan Kobani itirafı: "KCK’dan Demirtaş’a sokaklara çıkma talimatı verildi"

07.01.2021 21:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Mahir, “KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş’tan, Kobani’nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani’ye destek vermesini, bunun için topyekun direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönde talimat verdiler” dedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 sanık hakkında 29 ayrı suçtan dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Mahir, “KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş’tan, Kobani’nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani’ye destek vermesini, bunun için topyekun direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönde talimat verdiler” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 sanık hakkında 29 ayrı suçtan dava açtı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Mahir, PKK’nın 1990’lı yılların başından bugüne kadar kendisini örgütlediği, harekete ve eyleme geçirdiği en geniş halk kesimi siyasi parti içerisinde yer alan tabanı olduğunu söyledi. Mahir, “Bu kapsamda Halkın Emek Partisi’nin kuruluşundan günümüze kadar farklı isimler ile siyasi parti faaliyetlerini sürdüren ve günümüzde bu faaliyetlerini legal alanda HDP ve DBP adı ile devam ettiren siyasi oluşumların tamamı aslında PKK’nın belirtmiş olduğum esas halk tabanını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

KCK’dan Demirtaş’a “sokaklara çıkma” talimatı
Türkiye’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen legal, illegal, korsan gösteri ve eylemlerin hiçbirinin rastgele, kontrolsüz, plansız veya talimatsız yapılmadığını belirten Mahir, bütün eylemlerin Kandil tarafından örgütün ideolojik çizgisi ve dönemsel politikaları doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlandığını söyledi. 2014 Ekim ayı öncesinde Kobani’de DEAŞ ve YPG arasındaki çalışmaların şiddetlendiğini anlatan Mahir, “Eylül 2014 sonlarına doğru örgütün talimatları doğrultusunda KCK Türkiye sözcülüğü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşerek, halkın Kobani’ye güçlü şekilde sahip çıkması yönünde çağrı yapmasını istedi. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet Kobani’yi ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde sınıra yakın bölgede KCK Türkiye sözcülüğünde bulunan Mazhar Öztürk, Cihan Ekin ve Ferhat Aksu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, adı geçen KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş’tan, Kobani’nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına başta Kürt ve tüm Türkiye halklarının seferberlik ruhuyla sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani’ye destek vermesini, bunun için topyekun direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönde talimat verdiler” diye konuştu.

“HDP MYK’ya karar aldırıldı”
Demirtaş’ın böyle bir açıklama yapması durumunda hukuki anlamda sorumlu olacağını bildiği için ilk etapta bu açıklamayı yaparak sorumluluğu tek başına almak istemediğini ifade eden Mahir, ancak Demirtaş’ın siyasi kariyerindeki geleceğini ve Kandil tarafından üzerinde oluşturulacak baskıyı göze alamadığından KCK Türkiye sözcülüğünün yapmasını istediği açıklamayı yaptığını söyledi. Mahir, 30 Eylül 2014’de Demirtaş’ın bir basın açıklaması yaptığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra KCK Türkiye örgütü sokak eylemlerini zayıf ve yetersiz gördüğünden daha büyük çıkış-hamle yapma ihtiyacı duyuyordu. Mevcut sokak eylemlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla KCK Türkiye sözcülüğü o dönem yapılan HDP MYK toplantısına katıldı. Bu toplantıda, MYK’ya karar aldırıldı. 6 Ekim 2014’de daha MYK toplantısı devam ederken acil yazılı bir çağrıda bulundu. Bu çağrı ‘haklarımızı sokağa çıkmaya ve çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz’ şeklindeydi. Bu çağrıların akabinde HDP, DBP, HDK, DTK, KADIN, GENÇLİK, SERHİLDAN KOMİTESİ gibi yapılanmalar tarafından da başkaldırı çağrıları yapıldı. Bu kadrolar ayrıca bir talimata gerek duymaksızın kitlesel eyleme molotoflu, taşlı, havai fişekli ve el yapımı patlayıcılı katılır, aktif olarak yer alır. Bu çağrılar sonucunda kimse normal bir basın açıklaması, yürüyüş, miting gibi eylemde bulunulmayacağını bilir.”

“Şiddete yönelmesine öncülük eden esas güç gençlik yapılanmasıdır”
KCK Türkiye sözcülüğünün Kobani olayları dönemindeki tüm faaliyetlerini Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan yürüttüğünü anlatan Mahir, “Yukarıdaki beyanımda belirtmiş olduğum Selahattin Demirtaş’ın açıklaması aslında KCK’nin ‘seferberlik ruhuyla süresiz, kesintisiz, topyekun Kobani direnişine katılalım’ çağrısının HDP, DTK, DBP, HDK’ye uyarlanmış halidir. Kobani olaylarında son derece tahrik edilmiş öfkeli kalabalıkların şiddete yönelmesine öncülük eden esas güç gençlik yapılanmasıdır. Bu gençlik yapılanmasını 2014’te ilan edilmesi planlanan öz yönetim-özerklik hamlesi kapsamında hazırlayan eğiten PKK-YK üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’dır. 2014 özerklik hamlesi ertelenince burada hazırlanan gençlik kadrolarının eylem potansiyeli Kobani olaylarına aktarılmış oldu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesiBakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

En Çok Okunan Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Osmaniyeli karı koca 6 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haber: 6 saat arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi

Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

7 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.