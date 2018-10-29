Gizli tünelde 1 milyon 958 bin 700 captagon hap ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -MERSİN'e Avrupa ülkelerinden getirilerek Ortadoğu ülkelerine hava ve deniz yolu ile gönderileceği belirlenen 1 milyon 958 bin 700 captagon hap, polisin başarılı operasyonu ile ele geçirildi. Polis, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir yürüttükleri bir operasyonu başarı ile tamamladı. Avrupa'dan Türkiye'ye captagon hap getirildiği istihbaratını alan narkotik ekibi, harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle uyuşturucu hapları çeşitli yollar ve yöntemlerle Ortadoğu ülkelerine göndermeye hazırlandığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatan ekipler, uzun süreli takip çalışmalarına başladı. Önceki gün tamamlanan operasyonda takip edilen 6 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınırken ifadeler doğrultusunda suç örgütüne ait bir depoda arama yapıldı. Örgüt, yurt dışından Mersin'e getirdikleri uyuşturucu hapları deponun zemininde bulunan gizli tünelde çuvallar ve büyük silindir boruların içerisine sakladığını belirleyen ekipler, balyozlarla bu burayı kırarak uyuşturcu hapları buldu. Gizli tünelde çuvallar ve büyük silindir borular içerisinde 326 kilo 450 gram ağırlığında 1 milyon 958 bin 700 adet captagon ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken örgütün yurt içi ve dışı bağlantıları da belirlenmeye çalışılıyor.



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