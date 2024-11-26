Gizlice büyüyorlar! Hayatı riske atacak Adrenal kitleler ihmale gelmiyor

Adrenal kitleler, çoğu zaman tesadüfen bulunan ancak erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen büyümelerdir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, böbrek üstü bezinden kaynaklanan büyümeler olarak bilinen adrenal kitlelerin tedavisinde cerrahi müdahale sürecini ve bu kitlelerin vücutta yaratabileceği sağlık sorunlarını detaylarını anlattı. Dr. Aydın, adrenal kitlelerin çoğu zaman belirti vermeden fark edildiğini ve bu kitlelerin tedavi edilmesi gerektiğinde multidisipliner bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.

“ADRENAL KİTLELER GENELLİKLE SEMPTOMSUZDUR”

Adrenal kitlelerin genellikle iyi huylu olduğunu belirten Dr. Aydın, “Bu kitleler çoğu zaman hastalarımızda herhangi bir belirtiye yol açmaz. Çoğunlukla başka bir hastalık nedeniyle yapılan görüntüleme tetkiklerinde tesadüfen fark edilir. Ancak bazı durumlarda, bu kitleler hormon üretebilir ve büyüyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.” dedi.

HORMON ÜRETEN ADRENAL KİTLELERİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Adrenal kitlelerin hormon üretmesinin, üç önemli sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Dr. Aydın, “Bu hastalıklar, genellikle adrenal bezlerin aşırı hormon üretmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Cushing Sendromu, aşırı kortizol üretimi ile karakterize edilen bir durumdur. Vücutta fazla miktarda stres hormonu birikmesine yol açan bu sendrom, cerrahi müdahale gerektirir. Cushing hastalığına yol açan adrenal kitlenin cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir. Feokromasitoma, adrenal bezlerin aşırı adrenalin ve nöradrenalin üretmesi sonucunda yüksek tansiyon ataklarına neden olur. Bu hastalığın tanısı oldukça zordur ancak tanı konduğunda tedavi cerrahi olarak yapılmalıdır. Conn Sendromu ise adrenal bezlerinde aşırı aldosteron üretiminde ortaya çıkar Bu hastalık, potasyum düşüklüğü ve yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açar.” diye konuştu.

CERRAHİ TEDAVİ VE İYİLEŞME SÜRECİ

Adrenal cerrahisinin risklerinden de bahseden Dr. Aydın, “Her cerrahinin olduğu gibi adrenal cerrahisinin de bazı riskleri vardır. Bunlar kanama, yara enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonları gibi durumları içerebilir. Ancak günümüzde bu cerrahiler büyük başarı oranlarıyla güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. cerrahiden sonra hastaların iyileşme sürecinin oldukça hızlıdır. Hastalarımız genellikle akşamında ayağa kalkabilmekte ve günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecek hale gelmektedirler. Hastalarımızın çoğu birinci günün sonunda evlerine gönderilebilmektedir.” şeklinde konuştu.