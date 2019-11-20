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Bebeğini diri diri gömdüğü iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson, iki yıl önce doğurduğu bebeği diri diri gömmekle suçlanıyordu. Eylül ayında görülmeye başlanan mahkemede karar çıktı.

Bebeğini diri diri gömdüğü iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

20 yaşındaki Brooke Skylar Richardson adlı genç kızın tüyler ürperten hikayesinin dinlendiği mahkemede karar çıktı.

Ohio'da yaşayan Brooke Skylar Richardson, henüz 18 yaşındayken gizlice doğurduğu bebeğini diri diri gömüp öldürmekle suçlanıyordu.

Şu anda 20 yaşında olan Brooke, ağırlaştırılmış cinayet, taksirle adam öldürme ve delil karartma suçlarından hakim karşısına çıkmıştı.

Brooke Skylar Richardson, 2017 yılında gerçekleşen olayda, adını Annabelle koyduğu çocuğunun ölü doğduğunu iddia ediyordu.

Lisede ponpon kız grubunun lideri olan genç kadın, 1 Mayıs 2017'de ailesinin evinin tuvaletinde gizli doğum yaptığını kabul etmişti. Richardson, bebeğini Ohio eyaletinde küçük bir kasaba olan Carlisle'da yaşayan ailesinin evinin arka bahçesine gömdüğünü itiraf etmişti.

Hamileliğini arkadaşlarından ve ailesinden gizleyen Brooke, lise mezuniyet balosundan sadece bir gün sonra doğum yaptı.

Olay 2017'de bir doktorun polisi arayıp Richardson'ın "ölü doğum yapmış olabileceğini" söylemesiyle ortaya çıktı.

Bu ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Richardson'ın ailesinin evine baskın yaptı. Evin arka bahçesinde kazı yapan ekipler, bebeğin kalıntıları ile karşılaştı ve genç kadını tutukladı.

Savcılığın iddiasına göre Richardson, üniversitede 18 yaşında çocuklu bir kadın olmak istemedi.

Hamile olduğunu öğrendikten sonra sonraki kontroller için bir daha hastaneye gitmedi.

Savcı Julie Kraft, mahkemede yaptığı konuşmada, "Brook, bebeğini öldürmekle kalmadı. Tüm delilleri kararttı ve zavallı bebeği gizlice gömdü" dedi.

Doktorunun aramalarına ve mesajlarına da geri dönüş yapmayan kadın, iddiaya göre çocuğu istemediğinden emindi.

Richardson'ın avukatları ise kadının bebeğinin ölü doğduğunu ve Richardson'ın suçsuz olduğunu savunuyordu.

Avukatlar kadının, bebek ölü doğunca ne yapacağını bilmediği için gömdüğünü iddia ediyordu.

Brooke Skylar Richardson, dün tekrar hakim karşısına çıkarak savunmasını gerçekleştirdi. Genç kadın, "Bebeğimin ölmesindense kendim ölmüş olmayı dilerdim" dedi.

"Bir sürü şeyi farklı yapmış olmak isterdim. Kesinlikle yanlış kararlar verdim" diyen Brooke Skylar Richardson'ın hikayesine göre olaylar şöyle gelişti.

Brooke Skylar Richardson, mezuniyet balosundan birkaç hafta önce, annesinden kendisini kontrol için jinekoloğa götürmesini istedi.

O dönemde Brandon adlı bir erkek arkadaşı olan genç kızın annesi, kızının cinsel anlamda aktif olduğunu düşünerek kontrole gitmesini olumlu bir şey olarak değerlendirdi.

Cincinnati Üniversitesi'ne gitmek isteyen genç kız, doktora gittiğinde 32 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Ancak bu durumu bir süre için annesinden gizlemeye karar verdi.

Cincinnati Üniversitesi'ne gitmek isteyen genç kız, doktora gittiğinde 32 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Ancak bu durumu bir süre için annesinden gizlemeye karar verdi.

Annabelle adını verdiğini söylediği bebeğin canlı olarak dünyaya gelmesini umduğunu söyleyen genç kadın, jüri tarafından suçsuz bulundu.

Cinayet suçlamasından aklanan Brooke Skylar Richardson, delil karartmaktan ise suçlu bulundu ve iki yıl ceza aldı.

Brooke Skylar Richardson, şartlı tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu.

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