HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gizlilik sözleşmesi kararı ile gündem olan WhatsApp'tan yeni özellik!

Gizlilik sözleşmesi kararı ile gündem olan WhatsApp'tan yeni özellik!

15.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gizlilik sözleşmesi kararı ile gündem olan WhatsApp'tan yeni özellik!

WhatsApp bir yandan yeni gizlilik sözleşmesi yüzünden tepki toplarken bir yandan da uygulamasını geliştirmek için adımlar atıyor. WhatsApp Android beta 2.21.2.2 sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'a ''Daha Sonra Oku'' adında yeni bir özellik geliyor. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile bir haftayı aşkın bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Bu anlamda gerek Facebook'tan gerekse de WhatsApp'ın sosyal medya hesaplarından, kullanıcıların sohbet mesajlarının okunmayacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Ancak son bir haftada, özellikle sosyal medyada pek çok kullanıcının WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları Telegram, Signal ve BiP'e geçtiği söyleniyor. Yaşananlar, WhatsApp ekibinin çalışmalarına ise engel olmuyor. WhatsApp Android beta 2.21.2.2 sürümü de bunun bir örneği. Sürümde ortaya çıkan bilgilere göre ise WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Bu özelliğin adı ise ''Daha Sonra Oku''.

WhatsApp'tan yeni açıklamaWhatsApp'tan yeni açıklama

DAHA SONRA OKU İLE MESAJ BİLDİRİMİ GELMEYECEK

WhatsApp Daha Sonra Oku özelliği, WABetaInfo tarafından ortaya çıkartıldı. Bu özellik, söylenenlere bakılırsa Arşivlenmiş Sohbetler özelliğinin yerini alacak. Kullanıcılar, Daha Sonra Oku klasörüne göndereceği sohbetlerden otomatik olarak bildirim alamayacak. Böylece önemsemediğiniz ve sevmediğiniz kişi veya grupların mesajları buraya gönderildiğinde sizi rahatsız edemeyecek. Arada sırada bu mesajlara bakmak istediğinizde sohbetlerin hemen üzerindeki sekme yardımınıza koşacak. Bu sekmeye tıkladığınızda söz konusu mesajlara erişebileceksiniz.

WhatsApp daha sonra oku

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Daha Sonra Oku özelliği henüz geliştirilme aşamasında. Android beta sürümünde görülen özelliğin WhatsApp'ın test sürecinden geçtikten sonra uygulamanın nihai sürümüne eklenmesi bekleniyor. Fakat özellik hakkında henüz resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Metroda göründü! Xiaomi üretecek mi?Metroda göründü! Xiaomi üretecek mi?
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı

Arkasında dünyanın en zengin insanlarından biri var

Oppo A93 5G tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Ünlü şirketten beklenmedik model! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu metroda göründü!

Metroda göründü! Xiaomi üretecek mi?

Ehliyet nasıl alınır? Yola çıkmadan önce hazır olun! İşte ehliyet almak için adım adım yapılması gerekenler!

Ehliyet nasıl alınır? İşte adım adım 2021 ehliyet süreci

Galaxy S21'in kutusunda neden şarj cihazı ve kulaklık yok? İşte Samsung'un yanıtı

Galaxy S21'in kutusu neden boş kaldı?

Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

Xiaomi ABD tarafından kara listeye alındı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.