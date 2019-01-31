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"GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(5. AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi ortak bildirisi) Bildiride, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi GKRY'nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir" - "Unutulmamalıdır ki 2017 yılında Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini adanın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir" - "Bildiride Kıbrıslı Türklerin adanın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir"

Dışişleri Bakanlığı, 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride, "Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesinin ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne serdiği" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla 29 Ocak'ta GKRY'de düzenlenen 5. AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadelerin, bazı AB ülkelerinin "birlik dayanışması" adı altında sergiledikleri hakkaniyet ve yapıcılıktan uzak tutumunun yeni bir örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bildiride, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi GKRY'nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir. Unutulmamalıdır ki 2017 yılında Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini adanın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir. Bildiride Kıbrıslı Türklerin adanın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir."

Ayrıca açıklamada, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

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5. AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi bildiri Dışişleri Bakanlığı GKRY Kıbrıs MED7 Türkiye

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