HABER

"GKRY, KKTC'nin turizm potansiyelinden rahatsız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: - "Bu önemin (turizm potansiyeli) farkına varan GKRY'in engelleriyle yine karşı karşıyayız. GKRY, Avrupa Birliği vatandaşı dışındaki turistlerin KKTC'ye gelmesine müsaade etmiyor. Ülkemizde bulunan ve turistlere yönelik 25 bin yatak kapasitesi GKRY'nin neredeyse 4 katından daha fazla. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çabalarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığıyla da çalışmaya devam edeceğiz"

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), KKTC'nin turizm potansiyelinin farkına vardığı ve bundan rahatsızlık duyduğu için Avrupa Birliği vatandaşı haricindeki turistlerin ülkeye gelmesine müsaade etmediğini söyledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşması ilk kez KKTC'de gerçekleştirildi.

Girne şehrinde KKTC Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberükken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK üyeleriyle çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci katıldı.

Toplantının açılış programını yapan Bakan Ataoğlu, KGK'nın ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasının çok önemli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ataoğlu, KKTC'de turizmin daha ileriye taşınmasıyla ilgili uluslararası etkinlikler ve Türkiye'nin değişik illerinde yaptıkları bütün çalışmaların medya aracılığıyla daha etkin biçimde duyurulacağının altını çizdi.

- "GKRY, KKTC'nin turizm potansiyelinden rahatsız"

KKTC'nin kalkınması için turizmin kilit rol oynadığına dikkati çeken Ataoğlu, GKRY'nin bu durumdan rahatsız olduğuna dikkati çekti.

Ataoğlu şöyle konuştu:

"Bu önemin farkına varan GKRY'in engelleriyle yine karşı karşıyayız. GKRY, Avrupa Birliği vatandaşı dışındaki turistlerin KKTC'ye gelmesine müsaade etmiyor. Ülkemizde bulunan ve turistlere yönelik 25 bin yatak kapasitesi GKRY'nin neredeyse 4 katından daha fazla. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çabalarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığıyla da çalışmaya devam edeceğiz."

Ataoğlu ayrıca, KKTC'deki olumsuz imajın gazetecilerin çabasıyla tersine döneceğine inandığını belirtti.

- "Türkiye'de bir ilki yapmak üzereyiz"

KGC Başkanı Dim de başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere KGK'nın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dim, bugün çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını ve böyle bir etkinliği KKTC'de yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

KGK'nın kuruluşuyla ilgili son aşamaya geldiklerinin altını çizen Dim, şöyle konuştu:

"KGK, dernekler kanuna tabi bir kuruluş değil, tamamen farklı bir yasayla, Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının ve Cumhurbaşkanının onayıyla kurulma aşamasına gelmiş olan bir örgüttür. Bu örgüt, yaygın, yerel ve dış medyayı aynı çatı altında buluşturan bir örgüt. Dolayısıyla Türkiye'de bir ilki yapmak üzereyiz. Bu ilkin ilk tezahürü de KKTC'de gerçekleşiyor."

Dim, KGK'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren Kıbrıs meselesine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından buluşma çerçevesinde "KKTC'nin kalkınmasında Kültür ve İnanç Turizminin Önemi" ve "Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi" başlıklı sunumlar ve fikir alışverişi yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakan Çavuşoğlu ve bazı katılımcılara plaket takdim edildi.

Dün başlayan ve bugün ana toplantısı yapılan KGK Medya Buluşması, düzenlenecek sosyal aktivitelerin ardından yarın son bulacak.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Motosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladıMotosikletler yandı, iş yeri sahibinin oğlu ağladı
Kampüste şenlik varKampüste şenlik var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Girne KKTC KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)

En Çok Okunan Haberler

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.