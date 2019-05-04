Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Toplantının açılış programını yapan Bakan Ataoğlu, KGK'nın ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasının çok önemli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Girne şehrinde KKTC Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberükken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK üyeleriyle çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci katıldı.

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), KKTC'nin turizm potansiyelinin farkına vardığı ve bundan rahatsızlık duyduğu için Avrupa Birliği vatandaşı haricindeki turistlerin ülkeye gelmesine müsaade etmediğini söyledi.

Ataoğlu, KKTC'de turizmin daha ileriye taşınmasıyla ilgili uluslararası etkinlikler ve Türkiye'nin değişik illerinde yaptıkları bütün çalışmaların medya aracılığıyla daha etkin biçimde duyurulacağının altını çizdi.

- "GKRY, KKTC'nin turizm potansiyelinden rahatsız"

KKTC'nin kalkınması için turizmin kilit rol oynadığına dikkati çeken Ataoğlu, GKRY'nin bu durumdan rahatsız olduğuna dikkati çekti.

Ataoğlu şöyle konuştu:

"Bu önemin farkına varan GKRY'in engelleriyle yine karşı karşıyayız. GKRY, Avrupa Birliği vatandaşı dışındaki turistlerin KKTC'ye gelmesine müsaade etmiyor. Ülkemizde bulunan ve turistlere yönelik 25 bin yatak kapasitesi GKRY'nin neredeyse 4 katından daha fazla. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çabalarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığıyla da çalışmaya devam edeceğiz."

Ataoğlu ayrıca, KKTC'deki olumsuz imajın gazetecilerin çabasıyla tersine döneceğine inandığını belirtti.

- "Türkiye'de bir ilki yapmak üzereyiz"

KGC Başkanı Dim de başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere KGK'nın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.