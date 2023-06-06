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GKRY’de 25 yaşındaki Türk kızına saldıran 2 Rum tutuklandı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 dakika önce

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali’ye saldırarak darp eden 2 Rum tutuklandı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak saldırıyı kınadı.

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