GKRY’de AKEL Partisi, Kıbrıslı Türk Kızılyürek’i AP seçimlerine aday gösterdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde AKEL Partisi, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği seçimlerine aday olarak gösterdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Komünist Emekçi Halkın Yükselen Partisi ve ana muhalefet partisi AKEL, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçimlerine aday olarak gösterdi. AKEL Merkez Komitesi, Avrupa Parlamentosunun 26 Mayıs 2019 yapılacak seçimlerde aday listesini belirledi. Adaylar arasında 59 yaşındaki Kıbrıslı Türk profesör Niyazi Kızılyürek yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Komünist Emekçi Halkın Yükselen Partisi ve ana muhalefet partisi AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adaylarının resmi sunumu 26 Ocak’ta yapılacak.

