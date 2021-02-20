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  4. GKRY’de hükümetin Covid-19 politikası protesto edildi

GKRY’de hükümetin Covid-19 politikası protesto edildi

20.02.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) binlerce kişi, korona virüs salgını sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle hükümete yönelik protesto gösterisi düzenledi.GKRY’de hükümetin, korona virüs salgın sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle binlerce kişi sokaklara döküldü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) binlerce kişi, korona virüs salgını sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle hükümete yönelik protesto gösterisi düzenledi.
GKRY’de hükümetin, korona virüs salgın sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aldırmadan hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Protestolar, salgın sürecinin başarısız yönetilmesinin yanı sıra ülkenin bölünmüşlüğüne, otoriterleşmeye, yolsuzluklara ve polis şiddetine karşı “Os Dame” (Buraya Kadar) sloganları eşliğinde devam ediyor. Eylemdeki Rumca sloganların yanında, Türkçe pankartların da bulunması dikkat çekti.

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