“Glasgow Saldırısında Terör Bağlantısı Yok”

İskoçya polisi Glasgow'da iki kişinin öldüğü bıçaklı saldırının terör bağlantısı olmadığını açıkladı. Polis tarafından vurularak öldürülen saldırganın amacı ise hala bilinmiyor.

İskoçya’nın Glasgow kentinde iki kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Bir güvenlik yetkilisi, bir polis memurunun da ağır yaralandığı olayın terör saldırısı olduğuna ilişkin bir işaret olmadığını belirtti.

Saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü olayda bir polis memuru dahil altı kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zanlının kimliği açıklanmadı. Yetkililer zanlının ne amaçla böyle bir saldırı gerçekleştirdiği konusunda bir açıklama da yapmadı. Reuters haber ajansına konuşan bir güvenlik yetkilisi şu an için olayın terör bağlantısı bulunmadığını söyledi.

İskoçya polisi de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın terör bağlantısının bulunmadığını doğruladı.

Polis olayın kontrol altına alındığını, bölge halkına yönelik bir tehdit olmadığını, olayla bağlantılı olarak aranan bir başka şüphelinin de bulunmadığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Glasgow’daki “korkunç olaydan derin üzüntü duyduğunu’’ belirtti.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Reading kasabasında bir saldırgan elindeki bıçakla parktaki insanları hedef almıştı. Polis geçen hafta yaşanan bu olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

