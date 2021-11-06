Glasgow’da Binlerce Protestocudan “Cesur Eylem” Çağrısı

BM iklim zirvesine ev sahipliği yapan İskoçya’nın Glasgow kentinde protestolar da devam ediyor. COP26 olarak adlandırılan konferans sırasında, yağmura rağmen toplanan binlerce protestocu uluslararası camiayı iklim konusunda daha cesur adımlar atmaya çağırdı.

Öğrenciler, aktivistler ve iklimin durumundan kaygı duyan halk kesimleri, soğuk ve yağışlı havaya rağmen kentteki Kelvingrove Parkı’nda toplanarak, kent merkezindeki George Meydanı’na doğru kol kola yürüdü.

Kırmızı bayraklar, megafonlar ve “Kapitalizm gezegeni öldürüyor”, “İnsanlık için kırmızı alarm”, “En büyük kirleticileri durdurun”, “COP26, gözümüz üzerinizde”, “Öfkeliyim” yazılı pankartlar taşıyan, çoğunluğu gençlerden oluşan eylemciler, iklim krizinden sorumlu tuttukları büyük şirketlere tepkilerini dile getirdi. Gösteride bazı gruplar, yumruklarını havaya kaldırarak sosyalizm lehine sloganlar attı.

COP26 zirvesinin düzenlendiği mekanın sadece birkaç blok ötesindeki gösteride, hükümetlere, küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların kullanımını azaltmak için daha etkili harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

Barışçı geçen gösteride eylemciler, gereken adımları süratle atmada başarısız oldukların savundukları dünya genelindeki hükümet liderlerini kınadı.

Glasgow’un yanısıra Londra, Paris, Dublin, Kopenhag, Zürih ve İstanbul gibi Avrupa’nın başka kentlerinde de benzer protestolar yapıldı.

Glasgow’da bir haftadır devam eden konferansta liderler, orman tahribatına son verme ve küresel ısınmaya yol açan güçlü sera gazlarından biri olan metan gazı emisyonlarını azaltma gibi taahhütlerde bulundu. Ancak aktivistler, konferansta çok az seviyede bir ilerlemenin olduğunu savunuyor

