Glaskow Üniversitesi’ne yerleştirilen bombaları IRA üstlendi

IRA’nın Glasgow Üniversitesi ve Londra’daki ulaşım merkezlerine bırakılan bombaların sorumluluğunu üstlendiği açıklandı.

The Scottish Sun’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, IRA’nın Glasgow Üniversitesi ve Londra’daki üç ulaşım merkezine bırakılan bombaların sorumluluğunu üstlendiği belirtildi. The Scottish Sun, Kuzey İrlanda’da yıllarca faaliyet gösterdikten sonra silah bırakan terör örgütü İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) kentteki Waterloo, Heathrow ve City Airport’taki istasyonlarda bulunan şüpheli paketlerin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Öte yandan 6 Mart’ta İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi, kampüsteki posta ofisinde fark edilen şüpheli bir paket nedeniyle boşaltılmıştı.

