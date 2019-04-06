"Global Business Forum"a gençlerden büyük ilgi

Bahçeşehir Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Business Forum’unun (GBF) üçüncü ayağı Bursa’da yapıldı. Forumda, iş ve eğitim dünyasından isimler tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, dijital dönüşüm, girişimcilik, yeni medya ve inovasyon konuları hakkında bilgi verdi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya 56 okuldan 500 öğrenci katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Genel Sekreteri Dr. Necdet Kenar, "Öğrencileri üniversite ve kariyer konusunda bilgilendirmek, değişen dünyada onları gelecekte nelerin beklediğini ve kaygılarını giderebilmek için bu faaliyeti düzenliyoruz. Her yıl İstanbul’da düzenlediğimiz Global Business Forum’u bu sene İstanbul’un dışına çıkarmaya karar vererek İzmir ve Antalya’da gerçekleştirdik. Bugün de Bursa’dan 56 farklı okuldan 500 civarında öğrenci buraya geldi. Farklı sektörlerden önemli iş adamlarımız burada öğrencilere kendi sektörleriyle ilgili tecrübelerini ve gelecekteki dijital dönüşümün ne gibi etkileri ve nasıl bir eğilim olduğunu gençlerle tartışacak’’ dedi.

’’Türkiyeyi onlar yönetecek’’

Global Business Forum’da öğrencilerle buluşan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi Reha Tartıcı da, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol oynadıklarını belirterek, ’’ Bursa’daki ilgi çok güzel. Çünkü Türkiye’nin geleceğiyle ilgili umut vadeden insanlar buradalar. Onun için de bizim gençlere bir umut vermemiz lazım. Türkiyeyi onlar yönetecekler, bizim geleceğimizi onlar yönetecekler, onun için Bursa’da bir araya geldik. Bursa zaten özel bir şehir. Medeniyetlerin beşiği, sanayinin neredeyse kalbi diyebileceğimiz bir şehirdeyiz" konuştu.

İki ünlü şef forumda buluştu

İtalyan mutfağı ustası İrfan Yalçın ve yemek kitabı yazarı Ömür Akkor da gençlerle buluştu. Forumda konuşan Ömür Akkor, ’’Ben bugün burada gastronomi konusunda konuşacağım. Bu mesleğin sadece aşçılıktan ibaret olmadığını, birçok farklı yolu olduğunu gençlerle paylaşacağım. Bizim yolumuz olan gastronomi yoluna girmek isteyen olursa, onları nelerin beklediğini ve nelerle karşılaşacaklarını anlatacağım’’ diyerek sözü İrfan Yalçın’a bıraktı.

Gençlerde meslek bocalaması olduğunu belirten Yalçın, ’’Medyanın ve dünyanın gençlere empoze etmeye çalıştığı beyaz yaka, klasik meslekler mühendislik, doktorluk ve avukatlık gibi; gençler bu şekilde sıkışmış durumdalar. Ya doktor olacaksın ya mühendis olacaksın ya avukat olacaksın. Biz de bu söyleşide gençlerin bu inancını kırmaya çalışacağız. Aslında dünyada bilinen mesleklerden daha keyifli mesleklerin olduğunu ve daha başarılı olacaklarını anlatmaya çalışacağız’’ dedi.