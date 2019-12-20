Global Exchange, İstanbul Havalimanını Küresel Hub yaptı

İstanbul Havalimanı’nda 41 şubeleriyle hizmet yürüten Global Exchange’in Kurucusu ve Başkanı Isidoro J. Alanis, “İstanbul Havalimanı çok doğru bir yatırım kararı. Buradan aldığımız cesaretle Türkiye’deki yatırımları artıracağız” dedi.

1996 yılında İspanya’da kurulan Global Exchange, aradan geçen 23 senede 5 kıta ve 22 ülkede; 55’ten fazla uluslararası havalimanında bulunan 300’ün üzerinde şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunarak sektörünün lider firmalarından biri oldu. Türkiye’deki faaliyetlerine 2017’nin Aralık ayında Antalya Havalimanı’nda başlayan Global Exchange, Nisan ayı itibarıyla tam kapasite hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda 41 adet şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunmaya başladı.

İstanbul Havalimanı’ndaki faaliyetlerinin oldukça umut verici olduğunu kaydeden Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro J. Alanis, İstanbul Havalimanı’nın çok doğru bir yatırım kararı olduğunu ve buradan aldıkları cesaretle Türkiye’deki yatırımlarını artıracaklarını belirtti.

“İstanbul muazzam bir konuma sahip”

Faaliyet gösterdikleri diğer havalimanlarıyla karşılaştırıldığında, tek bir havalimanında en çok şubeye İstanbul Havalimanı bünyesindeki 41 adet şubesiyle sahip olan Global Exchange, bu durumun sebebini Doğu ile Batı arasında İstanbul’un sahip olduğu muazzam konum ile açıklıyor. İstanbul Havalimanı’nın 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 300 destinasyona sahip olduğunun altını çizen Alanis, İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu bölgenin en önemli hub’ı olduğunu dile getiriyor.

İstanbul Havalimanı’nı ve Global Exchange’in performansını değerlendiren Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro J. Alanis ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Global Exchange çağın gerekliliklerini yerine getiren, işinin merkezine çalışanlarını ve müşterilerini konumlamış, güvenilir, samimi, uluslararası yönetim ilkelerini benimsemiş, güçlü adımlarla geleceğe yol alan, dinamik ve profesyonel bir markadır.”

İstanbul’u çok önemsediklerini belirten Alanis görüşlerine şöyle devam etti: “İstanbul Havalimanı’ndaki performansımız umut verici. İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel hub oldu. Bu yüzden de Türkiye’de yeni yatırımlarla ilgilenmeye başladık. Ayrıca havalimanı inşaatının 42 ay gibi rekor bir sürede bitirilmiş olması ve ‘Büyük Göç’ olarak nitelendirilen taşınma sürecinin tek bir aksaklık yaşanmadan planlanandan 12 saat önce, tam 33 saatte tamamlanmış olması da Global Exchange olarak ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu bize gösteriyor.”