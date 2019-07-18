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Global liderlik ödülü 3’üncü Kez Türkiye’nin

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

AIESEC Uluslararası Kongresi gala gecesinde, 128 ülke temsilcisi arasından Türkiye, ’global liderlik ödülü’ne layık görüldü.Hindistan’ın Haydarabad şehrinde 13 Temmuzda, 128 ülke temsilciliğinin katıldığı, AIESEC Uluslararası Kongresi gala gecesinde, Türkiye, ’global liderlik ödülü’ne layık görüldü.

Global liderlik ödülü 3’üncü Kez Türkiye’nin

AIESEC Uluslararası Kongresi gala gecesinde, 128 ülke temsilcisi arasından Türkiye, ’global liderlik ödülü’ne layık görüldü.

Hindistan’ın Haydarabad şehrinde 13 Temmuzda, 128 ülke temsilciliğinin katıldığı, AIESEC Uluslararası Kongresi gala gecesinde, Türkiye, ’global liderlik ödülü’ne layık görüldü. 3’üncü kez ödülü alan AIESEC Türkiye Genel Başkanı Alihan Bolat, "Bize her zaman güç veren ülkemizdeki gençlerin sesini duyurma inancı, geçtiğimiz 2 senede olduğu gibi bu sene de AIESEC dünyasında hissedilmiştir. Gönüllülüğe inanan tüm gençler adına aldığım bu ödül üyelerimizin emeğinin karşılığıdır. Türk gençliğine inancımız tam, hep birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" cümleleriyle heyecanını dile getirdi.

Dünyanın 128 ülkesinden gençler
1948 yılında, dünyada kültürlerarası etkileşimi oluşturabilme hayali ile kurulan AIESEC, günümüzde 128 ülkede gönüllülük ve staj faaliyetlerine devam ediyor. Kurulduğu andan bu yana dünyanın gençler tarafından yönetilen en büyük gençlik organizasyonu ünvanını taşıyan kurum 1954’de iş dünyamızın öncülerinden Nejat Eczacıbaşı’nın atılımlarıyla ülkemizde faaliyet göstermeye başladı.

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