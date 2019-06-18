Global Somali Diaspora Konferansı sona erdi

Somali’nin kültürü, doğası ve göçebe hayatı çağdaş resim ve antika eserler aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunulduğu "Nabadoon" sergisi yerel dilde "Sanatla meşgul ol. Arkadaşlık kur, nefret ve aşırılığa karşı dur. " anlamlarında kullanılıyor.

YEE'den yapılan açıklamada, dünyadaki Somali diasporasının birbirlerini tanımaları, problemlerini çözmeleri ve ortak gündemler oluşturabilmeleri amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Global Somali Diaspora Konferans programının bittiği bildirildi.

Konferanslara Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Somali Ticaret Bakanı Abdullahi Ali Hassan, Somali İnsani İşlerden Sorumlu Bakan Hamza Said Hamza, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve GSD Başkanı Jawaahir Daahir'in de aralarında bulunduğu birçok devlet adamı katılmıştı.

Konferansın sponsorları arasında yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu da katılımcılara sanal gerçeklik gözlükleriyle kutsal mekanların videolarını izletmişti.

