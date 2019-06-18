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Global Somali Diaspora Konferansı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:52 | Son Güncelleme

Global Somali Diaspora Konferansı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Global Somali Diaspora (GSD) organizasyonluğunda İstanbul'da düzenlenen 3. Global Somali Diaspora Konferansı sona erdi.

YEE'den yapılan açıklamada, dünyadaki Somali diasporasının birbirlerini tanımaları, problemlerini çözmeleri ve ortak gündemler oluşturabilmeleri amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Global Somali Diaspora Konferans programının bittiği bildirildi.

Program dahilinde Türkiye'ye gelen Somalili devlet adamları ve diasporada yaşayan Somalililer 2 gün süren konferansların ardından İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarını gezdi.

Katılımcılar, gezi programından sonra Taksim Meydanı'nda İstanbul Kültür AŞ'nin desteğiyle organize edilen, "Nabadoon" isimli serginin açılışını gerçekleştirdi.

Somali’nin kültürü, doğası ve göçebe hayatı çağdaş resim ve antika eserler aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunulduğu "Nabadoon" sergisi yerel dilde "Sanatla meşgul ol. Arkadaşlık kur, nefret ve aşırılığa karşı dur. " anlamlarında kullanılıyor.

Sergi 7 Temmuz 2019'a kadar ziyarete açık olacak.

Konferanslara Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Somali Ticaret Bakanı Abdullahi Ali Hassan, Somali İnsani İşlerden Sorumlu Bakan Hamza Said Hamza, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve GSD Başkanı Jawaahir Daahir'in de aralarında bulunduğu birçok devlet adamı katılmıştı.

Konferansın sponsorları arasında yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu da katılımcılara sanal gerçeklik gözlükleriyle kutsal mekanların videolarını izletmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Global Somali Diaspora Konferansı Yunus Emre Enstitüsü

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