GlobELT ve GlobETS 2019 gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici başkanlığında Girne’de 5’incisi düzenlenen GlobELT ve GlobETS 2019 Konferansı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın katılımıyla gerçekleşti. Otuz üç farklı ülkeden katılımcı tarafından doksan dört bildirinin sunulduğu konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri de konferansa çağrılı konuşmacı olarak katıldı. Bu yıl “Ek Dil olarak İngilizce Öğretimi ve Öğretimi” temasıyla gerçekleştirilen GlobELT 2019 Konferansı’nın açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici gerçekleştirdi. Konferansın açılışında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, teknoloji, eğitim ve fen üzerine yaptığı konuşmada, teknolojinin ve yeniçağın getirdiği değişimlerin eğitime yansımalarının iyi araştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Teknolojinin bilimle birlikte kültür, fen ve teknoloji arasında çatışma ve farklılık olduğu kadar, birbirini etkileyen ve yönlendiren bir ilişki bulunduğunu dile getiren Akıncı, teknolojinin bilimle birlikte din, sanat, edebiyat ve ahlak gibi kültürün bir parçası olduğunu ve ona eşlik ettiğini söyledi. Meral Akıncı, olumsuzlukları toplumun yararına çevirebilecek olgunun eğitim olduğunu ve eğitimcilerin her alanda toplumun gelişimine katkı koymalarının oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, öğretmenlerin mevcut ulaşılabilen teknoloji ürünlerini kullanma becerilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Öğretme becerilerini geliştirmesi için yürütülen proje anlatıldı

Öğretmen adaylarının içgörüsel becerilerinin geliştirilmesinin ele alındığı konuşmada İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, projenin öğretmen adaylarına mezuniyet öncesi gerçek sınıflarda ders verme imkanı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda üniversite-toplum ilişkilerini güçlendiren bir topluma hizmet uygulaması olarak da ortaya çıktığını da vurguladı. Üç yıldır devam eden projenin öğretmen adaylarının öğretme becerilerini nasıl geliştirdiğini de anlatan Çavuşoğlu, yeniden düzenledikleri öğretmenlik uygulaması programları sayesinde profesyonel içgörüsel uygulamaları staj programının merkezine yerleştirdiklerini ve bu düzenlemenin gerek öğretmen adayları gerekse öğretmen eğiticilerin deneyimlerine eşsiz dönüşümsel katkılar sağladığını söyledi.

Engelsiz bilişim, engelsiz toplum projelerinden bahsedildi

2013 yılından itibaren merkez bünyesinde gerçekleşen projelerin önemini vurgulayan Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretimi ve Teknoloji Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altınay, engelsiz bilişim, engelsiz toplum ve eğitim alanında bilimsel değerin ve çözüm odaklı projelerin sürdürülebilir olabileceğini kurumsal işbirliklerinin de bu anlamda gerekli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr Altınay, engelsiz bilişim, güvenli okul, bilinçli aileler mutlu yarınlar, engelsiz kadın vb. proje örneklerini sunarak merkezin kadın, çocuk ve engellilere yönelik işbirliği temelinde tüm kurum ve kuruluşlara bilimsel katkı sağladığını belirtti.