Glomus tümörü nedir, belirtileri ve tedavisi! İngiltere'de bulamadığı çözümü Van'da buldu

Glomus tümörü belirtileri ile Türkiye'ye gelen Hatun Kaplan, sağlığına Van'da kavuştu. Hayatını İngiltere'de sürdüren Kaplan, hastaneye giderek rahatsızlığını anlattığında İngiliz doktorların şaşkınlığına tanık oldu. İngiltere’deki doktorların daha önce görmedikleri için şaşırdıkları glomus tümörü karşısında arayışa geçen Kaplan, bir tedavi yöntemi bulamayınca Türkiye’ye geldi. Sonrasında ise sosyal medyada haberlerine rastladığı Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaşan Kaplan, zaman kaybetmeden Van’a geldi. Burada yapılan tetkiklerin ardından glomus tümörü tedavisi için ameliyata alınan Kaplan, geçirdiği başarılı operasyon neticesinde sağlığına kavuştu.

"GLOMUS TÜMÖRÜ TEDAVİSİNDE KENDİ GELİŞTİRDİĞİMİZ YÖNTEM SAYESİNDE AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Kaplan’ın; İngiltere’deki hekimlerin glomus tümörü hastalığını ‘daha önce hiç görmedik’ sözü üzerine tereddütte kaldığını ifade ederek, “Hastamız tereddüt edince tıp eğitimi alan çocuğu internetten araştırma yapmış ve Türkiye’den birkaç hekimle görüşmüşler. Daha sonra benimle irtibata geçtiler. Kendim birebir diyaloğa geçince hastamız bundan etkilenip, Van’a gelmeye karar verdi. Ben de filmlerini ve raporlarını istedim. Hastamız daha önce boynundan bir ameliyat geçirmiş. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyordu. Büyük de bir tümörü vardı ve yerleşimi de çok derindeydi. Ama buna rağmen kendi geliştirdiğimiz tekniklerle hiçbir yan etki gelişmeden glomus tümörü ameliyatını gerçekleştirdik ve hastamızı tedavi ederek bu problemden kurtardık” dedi.

GLOMUS TÜMÖRÜ AMELİYATI İLE BAŞARILI TEDAVİ

Yaklaşık bir saatlik operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Başel, “Hastamızı bir gün tedbir için yoğun bakımda beklettik. Şu anda sağlığı yerinde ve inşallah birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GLOMUS TÜMÖRÜ TEDAVİSİNDE DOKTOR YAKLAŞIMI HASTALARI KORKUTUYOR

Doktorların yaklaşımının da glomuos tümörü tedavisinde önemli rol üstlendiğinin altını çizen Başel, “Bazı hekimler öyle bir tablo çiziyor ki, hasta otomatikman depresyona giriyor. Bir hastamız bu hastalıktan dolayı eşinden, bir hastamız nişanlısından ayrılmış. Glomus tümörü tedavisi için bir hastamıza ‘çeneni keseceğiz, felç olabilirsin, üç ay yemek yemeyeceksin’ demiş. Nişanlısı da bunu duyunca nişanı bozmuş” diye konuştu.

GLOMUS TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ HAYATINI ZORLAŞTIRDI

İngiltere’den gelen Hatun Kaplan isimli hasta ise glomus tümörü belirtilerini yaşadığı için çok rahatsızlandığını ancak hastalığının ne olduğunu bilemediğinden çaresizce iyileşmeyi beklediğini anlattı. Kaplan, “Yüzümde ve boynumun altında şişlik fark ediyordum. Aşırı derecede ter döküyor, gözlerim kararıyor ve ara ara baş dönmeleri yaşıyordum. Doktora gittiğimde tahliller sonucunda hastalığımın glomus tümörü belirtileri taşıdığını kanıtladılar. Ameliyatının çok riskli olduğunu söylediler. Türkiye’ye oğlumu görmeye geldiğimde daha da kötü oldum. Oğlum alanında çok iyi bir uzman doktor bulduğunu ve ısrarla onun yanına gitmemizi söyledi. Bende iyi olmadığım için kabul ettim. Buraya hocamla konuşmaya geldiğimde onun işinde son derece başarılı ve bilgi sahibi olduğunu, hastasına değer verdiğini gördüm. Ondan çok pozitif enerji aldım ve ameliyatı seve seve kabul ettim. Ameliyat çok zorlu ama başarılı geçti. Şu anda tümör alınmış durumda. Hocamın ellerinden öpüyorum. Glomus tümörü belirtileri taşıyan kişiler, nerede olurlarsa olsunlar güvende hissetmiyorlarsa bu hocayı tavsiye ediyorum. Tümör üzerinde çok başarılı bir profesör. Sağlığımı ona borçluyum” dedi.

"ANNEM, GLOMUS TÜMÖRÜ TEDAVİSİ İÇİN YAPILAN AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Hatun Kaplan’ın oğlu Ulaş Karahan da, Prof. Dr. Halil Başel’i sosyal medyadan bulduğunu belirterek, “Bu konuda çok araştırma yaptım. Hocaya çok güvendik. O yüzden annemi İstanbul’dan Van’a getirdim. Hocamız glomus tümörü tedavisi için çok başarılı ameliyat gerçekleştirdi ve annem çok sağlıklı. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GLOMUS TÜMÖRÜ NEDİR?

Glomus tümörü nedir diye soru akıllara gelebilir. Glomus tümörü, baş-boyun bölgesindeki büyük damarların çeperlerinde bulunan mikroskobik organcıklardan kaynaklanan iyi huylu tümörler olarak adlandırılabilir. Çeperlerin etrafına yerleşen bu organcıklar, kan PH'ını (Asitlik ölçüsünü), karbondioksit seviyelerini ve kandaki oksijen oranını algılar ve karotid cisimcikleri olarak da bilinirler. Glomus tümörü, ‘Non-Chromaffin Paraganglioma’, ‘Chemodectoma’ olarak da bilinmektedir. Glomus tümörü belirtileri nedeniyle kişilerin hayatını zorlaştırır. Glomus tümörü tedavisi ameliyat yolu ile gerçekleştirilir.

İHA

