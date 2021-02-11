Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

Bağışıklık sistemi, kişiyi hastalıklardan koruyan ve hasta olunduğunda onlarla savaşan bir defans mekanizmasıdır. Bu nedenle özellikle pandemi sürecinde vatandaşlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olacak tedavi yöntemlerini araştırılıyor. Bu doğrultuda glutatyon nedir, faydaları nelerdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Dr. Sevgi Ekiyor, bağışıklığı güçlendiren glutatyon tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Bağışıklık sistemini pandemi sürecinde güçlü tutmak kişiyi koronavirüsten de koruyabiliyor.
Dr. Sevgi Ekiyor'un verdiği bilgilere göre glutatyon tedavisi en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Dolayısıyla C vitamini ile beraber vücuda karışarak bir sürü mekanizmayı devreye sokuyor. Kişiyi alerjilerden koruyan, diri ve canlı tutan bir supplementer olan glutatyon; bir ilaç değil. Bir destek tedavisi olarak geçiyor.
Dr. Sevgi Ekiyor, yılda 6'dan fazla enfeksiyon geçiren, alerjileri olan ve tiroid, şeker gibi hastalıkları bulunan kişilerin bu tedaviden yararlanması gerektiğini söylüyor. Bağışıklık kuvvetlendirme, alerjileri geçirme, enfeksiyonlardan koruma ve şeker regülasyonu sağlama gibi birçok fayda sağlıyor. Bunun dışında daha güçlü ve daha sağlıklı olmak isteyen herkes bu tedaviden haftada 1 kez, 4 doz olacak şekilde yararlanabiliyor.
Tedavi; akne, leke, vücutta karıncalanma ya da döküntü gibi problemler yaşayan kişilerde de etkili olabiliyor. Bu nedenle Dr. Sevgi Ekiyor; cilt üzerinde bir leke tedavi edilecekse glutatyon ve ozon gibi tedavilere başvurulmasını öneriyor. Tedavi; kişiyi tam olarak değerlendirdikten sonra sorun olan bölgelerdeki kodların tekrar yazılmasını kolaylaştırdığı için cilt üzerine uygulanacak tedavinin de kolaylaşmasını ve tedaviden daha fazla verim alınmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu tedaviden hem estetik problemleri tedavi etmekte ve daha iyi sonuçlar almada hem de bağışıklık sistemini güçlendirmede yararlanılıyor.
Pandemi sürecinde bir kez daha önemi anlaşılan C vitamini de bu tedavi sırasında yüksek dozlar ile alınabiliyor. Tedavi; damardan uygulanan bir tedavi yöntemi olarak geçiyor. Bu tarz tedavi yöntemlerinin sertifikaları olan, muayenehanelerde, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve hastanelerde yapılması gerekiyor. Glutatyon tedavisi COVID-19 virüsünün yol açtığı hastalığı daha kolay atlamada da rol oynuyor.
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