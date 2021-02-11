Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

Bağışıklık sistemi, kişiyi hastalıklardan koruyan ve hasta olunduğunda onlarla savaşan bir defans mekanizmasıdır. Bu nedenle özellikle pandemi sürecinde vatandaşlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olacak tedavi yöntemlerini araştırılıyor. Bu doğrultuda glutatyon nedir, faydaları nelerdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Dr. Sevgi Ekiyor, bağışıklığı güçlendiren glutatyon tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Bağışıklık sistemini pandemi sürecinde güçlü tutmak kişiyi koronavirüsten de koruyabiliyor.

GLUTATYON TEDAVİSİ NEDİR?

Dr. Sevgi Ekiyor'un verdiği bilgilere göre glutatyon tedavisi en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Dolayısıyla C vitamini ile beraber vücuda karışarak bir sürü mekanizmayı devreye sokuyor. Kişiyi alerjilerden koruyan, diri ve canlı tutan bir supplementer olan glutatyon; bir ilaç değil. Bir destek tedavisi olarak geçiyor.

GLUTATYON TEDAVİSİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Mİ?

Dr. Sevgi Ekiyor, yılda 6'dan fazla enfeksiyon geçiren, alerjileri olan ve tiroid, şeker gibi hastalıkları bulunan kişilerin bu tedaviden yararlanması gerektiğini söylüyor. Bağışıklık kuvvetlendirme, alerjileri geçirme, enfeksiyonlardan koruma ve şeker regülasyonu sağlama gibi birçok fayda sağlıyor. Bunun dışında daha güçlü ve daha sağlıklı olmak isteyen herkes bu tedaviden haftada 1 kez, 4 doz olacak şekilde yararlanabiliyor.