HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

11.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

Koronavirüs salgını sürecinde insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirecek olan tedavi yöntemlerine de dikkat ediyor. Bu doğrultuda glutatyon tedavisi nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? Dr. Sevgi Ekiyor bağışıklığı güçlendiren bu tedavi hakkında bilgiler verdi. İşte glutatyon tedavisi faydaları...

Bağışıklık sistemi, kişiyi hastalıklardan koruyan ve hasta olunduğunda onlarla savaşan bir defans mekanizmasıdır. Bu nedenle özellikle pandemi sürecinde vatandaşlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olacak tedavi yöntemlerini araştırılıyor. Bu doğrultuda glutatyon nedir, faydaları nelerdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Dr. Sevgi Ekiyor, bağışıklığı güçlendiren glutatyon tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Bağışıklık sistemini pandemi sürecinde güçlü tutmak kişiyi koronavirüsten de koruyabiliyor.

GLUTATYON TEDAVİSİ NEDİR?

Dr. Sevgi Ekiyor'un verdiği bilgilere göre glutatyon tedavisi en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Dolayısıyla C vitamini ile beraber vücuda karışarak bir sürü mekanizmayı devreye sokuyor. Kişiyi alerjilerden koruyan, diri ve canlı tutan bir supplementer olan glutatyon; bir ilaç değil. Bir destek tedavisi olarak geçiyor.

GLUTATYON TEDAVİSİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Mİ?

Dr. Sevgi Ekiyor, yılda 6'dan fazla enfeksiyon geçiren, alerjileri olan ve tiroid, şeker gibi hastalıkları bulunan kişilerin bu tedaviden yararlanması gerektiğini söylüyor. Bağışıklık kuvvetlendirme, alerjileri geçirme, enfeksiyonlardan koruma ve şeker regülasyonu sağlama gibi birçok fayda sağlıyor. Bunun dışında daha güçlü ve daha sağlıklı olmak isteyen herkes bu tedaviden haftada 1 kez, 4 doz olacak şekilde yararlanabiliyor.

GLUTATYON TEDAVİSİ FAYDALARI

Tedavi; akne, leke, vücutta karıncalanma ya da döküntü gibi problemler yaşayan kişilerde de etkili olabiliyor. Bu nedenle Dr. Sevgi Ekiyor; cilt üzerinde bir leke tedavi edilecekse glutatyon ve ozon gibi tedavilere başvurulmasını öneriyor. Tedavi; kişiyi tam olarak değerlendirdikten sonra sorun olan bölgelerdeki kodların tekrar yazılmasını kolaylaştırdığı için cilt üzerine uygulanacak tedavinin de kolaylaşmasını ve tedaviden daha fazla verim alınmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu tedaviden hem estetik problemleri tedavi etmekte ve daha iyi sonuçlar almada hem de bağışıklık sistemini güçlendirmede yararlanılıyor.

Pandemi sürecinde bir kez daha önemi anlaşılan C vitamini de bu tedavi sırasında yüksek dozlar ile alınabiliyor. Tedavi; damardan uygulanan bir tedavi yöntemi olarak geçiyor. Bu tarz tedavi yöntemlerinin sertifikaları olan, muayenehanelerde, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve hastanelerde yapılması gerekiyor. Glutatyon tedavisi COVID-19 virüsünün yol açtığı hastalığı daha kolay atlamada da rol oynuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Kar yağacağını duyan sahile akın etti!Kar yağacağını duyan sahile akın etti!
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Mutasyon geçirmiş koronavirüsten nasıl korunacağız? İşte 7 kural

Mutasyon geçirmiş koronavirüsten korunmak için 7 kural

Kar yağacağını duyan sahile akın etti! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Kar yağacağını duyan sahile akın etti!

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS aşı randevu ve e-devlet ekranı

Sıra 65 yaş üzerinde! Aşı randevusu nasıl alınır?

Kansızlık neden olur? Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Hangi yiyeceklerde demir var?

Bu şikayetleriniz varsa o madde eksik olabilir!

Balon balığı uyarısı: Siyanürden daha zehirli!

Balık yedikten sonra bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

Kalp hastalığında doğru sanılan 5 yanlış

İnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.