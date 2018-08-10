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Glüten nedir? Glütensiz diyet nedir? Glüten alerjisi olanlar ne yememeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Glütensiz diyet programları son dönemlerde hızla yayılmaya başladı. Kilo vermek isteyenlerin başvurduğu glütensiz un ve glütensiz ekmek ile beslenme yöntemleri gerçekten işe yarıyor mu? Bu sorudan önce glüten nedir ve glütenden kimlerin uzak durması gerekir? sorularının cevaplanması kişileri daha doğru yönlendirecektir. İşte glüten alerjisi ve glüten diyeti ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Glüten nedir? Glütensiz diyet nedir? Glüten alerjisi olanlar ne yememeli?

Glüten, son dönemlerde sık gündeme gelen beslenme konularından biri. Öyle ki, glütensiz beslenme adeta bir akım haline geldi. Özellikle de zayıflamak için yeni diyet reçetelerinin peşinde koşanların. Acıbadem Adana Hastanesi Diyetisyen Çisem Gündüz, glütenli veya glütensiz diyetler karşılaştırıldığında kilo verme açısından önemli bir farkın olmadığını belirtiyor.
Glütensiz beslenen ve bu akımı benimseyen kişilerin sayısı hızla artıyor. Peki, yalnızca daha hızlı kilo vermek için glütensiz beslenmek işe yarıyor mu? İşte bu sorunun yanıtı, glütensiz diyet yapanlar için büyük çaba harcayanların heyecanını azaltacak gibi. Zira, araştırmalar, hızlı kilo vermek açısından glütenli ya da glütensiz beslenme arasında önemli bir fark olmadığını ortaya koyuyor.

gluten_nedir_glutensiz_ekmek_glutensiz_diyet_glutensiz_makarna_gluten_diyeti_glutensiz_yiyecekler_kilo_verdirir_mi_glutensiz_un_gluten_alerjisi

Sağlıklı ve dengeli beslenme ilkelerini benimseyerek 1 ayda ortalama 4 kg verilmesinin mümkün olduğunu belirten Dyt. Çisem Gündüz, aynı şekilde glüten beslenme programından çıkartıldığında da ortalama 4 kg kayıp gözlendiğini söylüyor. Tartıdaki rakamlardan ziyade kalıcı kilo kaybı ve kilo kontrolünü sağlamanın önemli olduğunu ve kilonun yağ kaybı sağlanarak verildiğinde sağlıklı olabileceğinin altını çiziyor.

gluten_nedir_glutensiz_ekmek_glutensiz_diyet_glutensiz_makarna_gluten_diyeti_glutensiz_yiyecekler_kilo_verdirir_mi_glutensiz_un_gluten_alerjisi

Beslenme ve diyet planlamasını yaparken önceliğin kişinin hem zihinsel hem de bedensel olarak hayat boyu sürdürülebilir değişiklikler ile kilo kaybetmek veya kilo kontrolünü sağlamak olduğunu belirtiyor. Aksi durumda, geçici süre ile beslenme programından çıkarılan besinler tekrar beslenme düzeninize dâhil olduğunda kilo almanız kaçınılmaz oluyor.

gluten_nedir_glutensiz_ekmek_glutensiz_diyet_glutensiz_makarna_gluten_diyeti_glutensiz_yiyecekler_kilo_verdirir_mi_glutensiz_un_gluten_alerjisi

GLÜTEN NEDİR?

Glüten; buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllarda bulunan bir protein. Glüten içerikli tahıllardan en çok tüketilen buğday. Glütenin tolere edilememesi sonucu Çölyak gibi bazı önemli hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

gluten_nedir_glutensiz_ekmek_glutensiz_diyet_glutensiz_makarna_gluten_diyeti_glutensiz_yiyecekler_kilo_verdirir_mi_glutensiz_un_gluten_alerjisi

Glütenli besinlere karşı hassasiyet olup olmadığı, basit tetkiklerle ortaya çıkabiliyor. Eğer duyarlılığınız sizi rahatsız etmeyecek boyutta ise her türlü besin grubundan yeterli ve dengeli beslenmeniz mümkün. Mevsiminde sebze ve meyve tüketerek, diyetisyeninizin önerdiği miktarda karbonhidrat, yağ, bitkisel ve hayvansal protein alımına dikkat ederek; uzun soluklu, hayat boyu sürdürülebilir, kendinize özel beslenme alışkanlıklarını benimseyerek yavaş ama kalıcı kilo kaybı sağlayabilirsiniz.

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KİMLER GLÜTENDEN UZAK DURMALI?

Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan kişilerde, glüten içerikli besin alınması ile ortaya çıkan ve ince bağırsakta hasara yol açan bir hastalık. Glüten alımına bağlı ince bağırsakta oluşan hasar sonucu vücut için gerekli protein, yağ, karbonhidrat ve minerallerin emilimi etkili bir şekilde gerçekleşemiyor. Bu süreç tedavi edilmezse kronikleşerek kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor.
Glütensiz beslenmek isteyenler için karabuğday iyi bir seçenek. Karabuğday; diğer adıyla greçka, hem B vitaminlerinden zengin hem de glütensiz tahıl alternatiflerinden birisi. Hem kendisi hem de unu ile yapabileceğiniz birçok glütensiz tarif bulunuyor. Aynı zamanda karabuğday, lif ve protein içeriği bakımından zengin olduğu için tokluk süresini uzatıyor. Bu etkisi ile de zayıflama diyetlerinde beslenme ve diyet uzmanları tarafından sıkça tercih ediliyor.

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HANGİ BESİNLER GLÜTEN İÇERİYOR?

Buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren besinler
Makarna, erişte, bulgur, şehriye, kuskus
Pastanelerde ya da marketlerde satılan kek, poğaça gibi hamur işleri
Tam buğday unu, beyaz un, kepekli un
Hazır çorbalar, hazır bulyonlar
Bira, votka
İrmik

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GLÜTENSİZ KARABUĞDAYLI KREP TARİFİ

Malzemeler:
1 su bardağı karabuğday unu
2 yumurta
1 su bardağı (200 ml) süt
1 çay bardağı (100 ml) su
Tuz (1 çentik)

Krep için gerekli tüm malzemeleri geniş bir kasenin içerisinde karıştırın. Sonrasında kepçe yardımı ile önceden yağladığınız tavanın içerisinde pişirin. Diğer tarafta soğan ve biberi 1 yemek kaşığı zeytin yağ ile soteleyin. Üzerine mantarları ekleyip biraz pişirdikten sonra üzerine maydanoz ve lor peynirini ekleyin. Servis ederken kreplerin içerisine pişirdiğiniz harcı koyabilirsiniz. Afiyet olsun.


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