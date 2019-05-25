Glütensiz Kafede Engelsiz Garsonlar

Gastronomi kenti olan Gaziantep'te tahıllardaki glütene karşı hassasiyetlerinden dolayı Antep mutfağındaki lezzetlerden mahrum kalan çölyak hastaları, "Glütensiz Bir Başka" adıyla hizmete açılan kafede her istediğini doyasıya yiyebiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kafenin bir diğer özelliği ise kentteki çölyak hastalarına çoğu Down sendromlu zihinsel engelli vatandaşların garsonluk yapıyor olması. Bu kafe engelli bireylerin engellerini kaldırmanın yanı sıra çölyak hastalarına da pizza, pasta ve çiğ köfte gibi birçok lezzetle birlikte 300 çeşit glütensiz gıdayı tüketmenin keyfini sunuyor. Glütensiz Bir Başka Kafe ile birlikte dezavantajlı bireyler topluma karışıyor, hem meslek ediniyor hem de para kazanıyor.

​Aylık 5 bin çölyak hastasına hizmet veriliyor

9 zihinsel engelli vatandaşın çalıştığı kafede aylık ortalama 5 bin çölyak hastasına ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireylere hizmet veriyor. Bu projenin bir amacı da diğer engelli vatandaşların önünün açılması. Çölyak hastalarının bu ürünlere kolayca ulaşabilmesiyle birlikte engelli bireyler de istihdam edilmiş oluyor.