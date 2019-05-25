Glütensiz Kafede Engelsiz Garsonlar

Gastronomi kenti olan Gaziantep'te tahıllardaki glütene karşı hassasiyetlerinden dolayı Antep mutfağındaki lezzetlerden mahrum kalan çölyak hastaları, "Glütensiz Bir Başka" adıyla hizmete açılan kafede her istediğini doyasıya yiyebiliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kafenin bir diğer özelliği ise kentteki çölyak hastalarına çoğu Down sendromlu zihinsel engelli vatandaşların garsonluk yapıyor olması. Bu kafe engelli bireylerin engellerini kaldırmanın yanı sıra çölyak hastalarına da pizza, pasta ve çiğ köfte gibi birçok lezzetle birlikte 300 çeşit glütensiz gıdayı tüketmenin keyfini sunuyor. Glütensiz Bir Başka Kafe ile birlikte dezavantajlı bireyler topluma karışıyor, hem meslek ediniyor hem de para kazanıyor.
Aylık 5 bin çölyak hastasına hizmet veriliyor
9 zihinsel engelli vatandaşın çalıştığı kafede aylık ortalama 5 bin çölyak hastasına ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireylere hizmet veriyor. Bu projenin bir amacı da diğer engelli vatandaşların önünün açılması. Çölyak hastalarının bu ürünlere kolayca ulaşabilmesiyle birlikte engelli bireyler de istihdam edilmiş oluyor.
3 yıldır çölyak hastası olan Hakan Erzurumluoğlu, daha önceleri glütensiz ürün bulmakta zorlandığını belirterek, Gaziantep'teki Glütensiz Kafe ile tanıştıktan sonra pasta, börek, ekmek, kurabiye ve çiğ köfte gibi birçok gıdayı glütensiz olarak bulabildiğini söyledi.
Çelebi: ''Bir pastanede bulunan her şeyi üretiyor''
Türkiye'de yaklaşık dört yıl önce ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelliler Dairesi'nin Başkanı Yusuf Çelebi, Glütensiz Bir Başka Kafe'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korumalı iş yeri kanununa göre açıldığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Çölyak hastalarımıza ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Biz bu iş yeri ile hem Çölyaklı vatandaşlara uygun gıda üretiyoruz. Buradaki servis hizmetini 9 tane zihinsel ve ruhsal engelli bireylerimiz üstleniyor, normal bir kafe işleyişinden hiç bir farkı yok. Sonuca bakınca da bu kardeşlerimize sunulan bu fırsatlar amacına ulaşıyor. Bu üretim merkezi tamamen Çölyak hastalarına hitap ediyor. Bir pastanede kaç çeşit pasta üretiliyorsa biz de glütensiz üretiyoruz. Çiğ köfte, etli köfte de dahil her şeyin glütensizini üretiyoruz."
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