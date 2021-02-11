GM 6 milyon aracını geri çağırdı!

GM, diğer birçok otomobil üreticisi gibi, son yıllarda hatalı Takata hava yastığı şişiricileriyle ilgili çok sayıda geri çağırma kampanyası yayınladı . Diğer hatırlamalarda olduğu gibi, uzun süre neme, yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık döngüsüne maruz kaldıktan sonra hasar gören bu sistem sağlıklı olarak çalışamıyordu.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Bu geri çağırma, 2007'den 2014 yılına kadar olan araçları etkilemektedir. Bunlar arasında Chevrolet Silverado , Silverado HD, Avalanche, Tahoe and Suburban, GMC Sierra, Sierra HD, Yukon ve Yukon XL, Cadillac Escalade, Escalade ESV ve Escalade EXT modelleri bulunuyor. Geri çağırmada toplam 5,953,594 araç bulunuyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Otomobil üreticisi, etkilenen araç sahiplerinin ön yolcu hava yastığı şişiricisini değiştirmek için bayilere davet edilecek. GM, Mart ayı başında Takata hava yastığı şişiricilerin oluşturduğu güvenlik riskini sahiplerine bildiren mektuplar gönderecek. GM araçlarının sahipleri de web sitesine gidebilir ve araçlarının bu geri çağırmaya veya bu konuyla ilgili başka herhangi bir geri çağırmaya dahil olup olmadığını görmek için şasi numaralarını yazarak kontrol edebilirler. Arızalı Takata hava yastığı şişiricileri, 18'i Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dünya çapında 27 kişiyi öldürdü.



