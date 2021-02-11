HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. GM 6 milyon aracını geri çağırdı!

GM 6 milyon aracını geri çağırdı!

11.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
GM 6 milyon aracını geri çağırdı!

General Motors, potansiyel olarak hatalı ve tehlikeli Takata hava yastığı şişiricilerini değiştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık altı milyon kamyonet ve SUV'yi geri çağırıyor.

GM, diğer birçok otomobil üreticisi gibi, son yıllarda hatalı Takata hava yastığı şişiricileriyle ilgili çok sayıda geri çağırma kampanyası yayınladı . Diğer hatırlamalarda olduğu gibi, uzun süre neme, yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık döngüsüne maruz kaldıktan sonra hasar gören bu sistem sağlıklı olarak çalışamıyordu.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Bu geri çağırma, 2007'den 2014 yılına kadar olan araçları etkilemektedir. Bunlar arasında Chevrolet Silverado , Silverado HD, Avalanche, Tahoe and Suburban, GMC Sierra, Sierra HD, Yukon ve Yukon XL, Cadillac Escalade, Escalade ESV ve Escalade EXT modelleri bulunuyor. Geri çağırmada toplam 5,953,594 araç bulunuyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Otomobil üreticisi, etkilenen araç sahiplerinin ön yolcu hava yastığı şişiricisini değiştirmek için bayilere davet edilecek. GM, Mart ayı başında Takata hava yastığı şişiricilerin oluşturduğu güvenlik riskini sahiplerine bildiren mektuplar gönderecek. GM araçlarının sahipleri de web sitesine gidebilir ve araçlarının bu geri çağırmaya veya bu konuyla ilgili başka herhangi bir geri çağırmaya dahil olup olmadığını görmek için şasi numaralarını yazarak kontrol edebilirler. Arızalı Takata hava yastığı şişiricileri, 18'i Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dünya çapında 27 kişiyi öldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Yeni yüzüyle tanıtıldı!Yeni yüzüyle tanıtıldı!
Tarık suresinin meali ve faziletiTarık suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Kia, Hyundai ve Genesis’in elektrikli otomobilleri kameralara yakalandı!

Kamuflajlı yakalandılar!

Yeni Citroën C3 Aircross tanıtıldı!

Yeni yüzüyle tanıtıldı!

Opel yeni modeli ve kurumsal kimliğini tanıttı

Yeni Opel Crossland karşınızda!

Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart

Hem dizel hem hibrit!

Audi, A1 modelinin üretimini durdurabilir!

Üretimi durabilir!

BMW iX üretiminin Mart 2022'ye kadar ertelediğini bildirdi

Üretimi ertelendi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.