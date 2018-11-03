HABER

GM 9 Pro vs Galaxy Note 8 karşılaştırması

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

General Mobile’ın yeni akıllı telefonu General Mobile GM 9 Pro, hem şık tasarımı hem de dikkat çekici özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu içeriğimizde GM 9 Pro’yu Samsung’un Galaxy Note 8 akıllı telefonuyla karşılaştırıyoruz.

GM 9 Pro vs Galaxy Note 8 karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 8, özellikle akıllı telefonlarda büyük ekran ve kalem faktöründen hoşlananların tercih edebileceği bir ürün. 6.3 inch değerde ekranı, çizimler yapmanıza ve notlar almanıza yardımcı olan bir kalemi bulunan telefon, IP68 suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımla geliyor. Android 8.0 işletim sistemi sürümüne sahip olan cihaz, ek olarak yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu sensör gibi güvenlik teknolojilerini de kullanıcılara sunuyor.

Kamera tarafına baktığımızda ise, arka tarafta dual 12MP kamera sistemini görüyoruz. Ön tarafta da 8MP kameraya sahip. Arka kamera ile pro çekimler yapabilir, 4K, ağır ve hızlı çekim seçeneklerine göz atabilirsiniz. Çeşitli filtre ve efektler bulunurken, aynı zamanda Bixby sanal asistanın nimetlerinden de yararlanabiliyorsunuz. Ön kamerayla da geniş selfie’ler çekebilir, sanal çekim özelliğiyle farklı deneyimler elde edebilir ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

General Mobile GM9 Pro ise, daha uygun fiyata şık tasarım ve dikkat çekici özellikleri teknoloji severlerle buluşturmayı amaçlıyor. 6.01 inch FHD+ ekranı bulunan telefon, Android 8.1 işletim sistemiyle güncel bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda Google Android One programı dahilinde bir cihaz. Böylece yeni güncellemeleri kısa sürede alabiliyor.

Parmak izi okuyucu sensörü de bulunan telefon, arka tarafında 12+8MP’den oluşan dual kamera sistemine sahip. İster 4K çözünürlükte, ister hızlı, isterseniz de ağır çekimde videolar çekebiliyorsunuz. Ön kamera ile başarılı bokeh efektli portreler çekebilirken, aynı zamanda düşük ışık koşullarında ön selfie flash’ını aktifleştirebiliyorsunuz. Ve General Mobile, cihazın sağ yan tarafında konumlandırdığı kısa yol tuşu sayesinde hızlıca ve oldukça kolay bir şekilde – tek tuşla video çekebilmenize olanak sağlıyor.

Sonuç olarak Samsun Galaxy Note 8, tasarımından teknik özelliklerine kadar başarılı bir telefon. Pek çok kullanıcı için can sıkan tarafı ise, şüphesiz ki fiyatı. Öte yandan, çok büyük ekran ve kalem faktörünü tercih etmeyen teknoloji severler de hayli fazla. Bu durumda da daha uygun fiyatı, şık tasarımı ve başarılı kameralarıyla General Mobile GM9 Pro’nun rahatlıkla tercih edilebilecek bir telefon olduğunu söylemeliyiz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
vivo Y93, Çin’de satışa sunulduvivo Y93, Çin’de satışa sunuldu
Apple CEO’su Türkiye’den memnun değilApple CEO’su Türkiye’den memnun değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
General Mobile GM 9 Pro Samsung Galaxy Note 8

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri...

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!

İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Dead Redemption 2 sızıntısı başlarına bela oldu!

Red Dead Redemption 2 sızıntısı başlarına bela oldu!

Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

Android işletim sistemli aynasız geliyor!

Android işletim sistemli aynasız geliyor!

Türkiye'deki her 5 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

Türkiye'deki her 5 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

vivo Y93, Çin’de satışa sunuldu

vivo Y93, Çin’de satışa sunuldu

Apple CEO’su Türkiye’den memnun değil

Apple CEO’su Türkiye’den memnun değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.