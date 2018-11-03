GM 9 Pro vs Galaxy Note 8 karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 8, özellikle akıllı telefonlarda büyük ekran ve kalem faktöründen hoşlananların tercih edebileceği bir ürün. 6.3 inch değerde ekranı, çizimler yapmanıza ve notlar almanıza yardımcı olan bir kalemi bulunan telefon, IP68 suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımla geliyor. Android 8.0 işletim sistemi sürümüne sahip olan cihaz, ek olarak yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu sensör gibi güvenlik teknolojilerini de kullanıcılara sunuyor.
Kamera tarafına baktığımızda ise, arka tarafta dual 12MP kamera sistemini görüyoruz. Ön tarafta da 8MP kameraya sahip. Arka kamera ile pro çekimler yapabilir, 4K, ağır ve hızlı çekim seçeneklerine göz atabilirsiniz. Çeşitli filtre ve efektler bulunurken, aynı zamanda Bixby sanal asistanın nimetlerinden de yararlanabiliyorsunuz. Ön kamerayla da geniş selfie’ler çekebilir, sanal çekim özelliğiyle farklı deneyimler elde edebilir ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.
General Mobile GM9 Pro ise, daha uygun fiyata şık tasarım ve dikkat çekici özellikleri teknoloji severlerle buluşturmayı amaçlıyor. 6.01 inch FHD+ ekranı bulunan telefon, Android 8.1 işletim sistemiyle güncel bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda Google Android One programı dahilinde bir cihaz. Böylece yeni güncellemeleri kısa sürede alabiliyor.
Parmak izi okuyucu sensörü de bulunan telefon, arka tarafında 12+8MP’den oluşan dual kamera sistemine sahip. İster 4K çözünürlükte, ister hızlı, isterseniz de ağır çekimde videolar çekebiliyorsunuz. Ön kamera ile başarılı bokeh efektli portreler çekebilirken, aynı zamanda düşük ışık koşullarında ön selfie flash’ını aktifleştirebiliyorsunuz. Ve General Mobile, cihazın sağ yan tarafında konumlandırdığı kısa yol tuşu sayesinde hızlıca ve oldukça kolay bir şekilde – tek tuşla video çekebilmenize olanak sağlıyor.
Sonuç olarak Samsun Galaxy Note 8, tasarımından teknik özelliklerine kadar başarılı bir telefon. Pek çok kullanıcı için can sıkan tarafı ise, şüphesiz ki fiyatı. Öte yandan, çok büyük ekran ve kalem faktörünü tercih etmeyen teknoloji severler de hayli fazla. Bu durumda da daha uygun fiyatı, şık tasarımı ve başarılı kameralarıyla General Mobile GM9 Pro’nun rahatlıkla tercih edilebilecek bir telefon olduğunu söylemeliyiz.
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