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Gmail e-posta sorunu yaşıyor! Gmail çöktü mü? Gmail ile neden mail gönderilemiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Gmail erişim sorunu yaşıyor. Google'ın e-posta servisi Gmail, gece yarısından beri kullanıcılarının e-posta göndermelerine izin vermiyor. Üstelik sorun dünya çapında görülüyor. Peki Gmail çöktü mü? Gmail'de sorun mu var?

Gmail e-posta sorunu yaşıyor! Gmail çöktü mü? Gmail ile neden mail gönderilemiyor?

Google'ın e-mail servisi Gmail, dün gece yarısından beri yaşanan bazı sorunlarla gündeme geliyor. Gmail'e girmek isteyen ve e-posta yollamak isteyen kullanıcılar ileti göndermek istediklerinde Gmail'den hata alıyorlar. Birçok kullanıcı Downdetector aracılığıyla Gmail'de e-posta sorunu yaşadıklarına dair sorun bildiriyor.

Gmail arıza

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Gmail'deki sorun yüzünden bazı kullanıcılar e-posta gönderemiyor. Üstelik ileti ya taslaklara kaydediliyor ya da tamamen ortadan kayboluyor. E-postaya dosya yüklenmek istendiğinde ise uyarı mesajıyla karşılaşılıyor. Bu yüzden Gmail'den şu sıralar e-posta göndermek istiyorsanız biraz beklemeniz sizin için iyi olabilir. Ayrıca göndereceğiniz iletinin bir yedeğini almanız da sonradan pişman olmamak için iyi bir seçenek.

KULLANICILAR GMAİL SORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ

Twitter'da ise dünya çapındaki birçok Gmail kullanıcısından Gmail'in çöktüğüne dair tweetler mevcut. Yani sorun sadece Türkiye'de yaşanmıyor, dünya çapındaki birçok ülke Gmail'den e-posta gönderirken sorun yaşıyor. Gmail'deki sıkıntı zaman zaman ortaya çıktığı için bazı kullanıcılar hiç sorun yaşamadan e-postalarını gönderebildiklerini söylüyor. Google ise konu hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı bile.

GOOGLE GMAİL SORUNU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

gmail google açıklama

Google, yaptığı ilk bilgilendirmede ''Gmail ile ilgili bir sorun hakkındaki raporları araştırıyoruz. Kısa süre içinde daha fazla bilgi vereceğiz.'' dedi. İkinci bilgilendirmede ise Google sorunun ne zaman çözüleceği hakkında ayrıntıları içeren bir güncellemeyi saat 11:00'a kadar sunacaklarını söylüyor. Google'ın kısa bir süre içerisinde Gmail'deki bu sorunu düzeltmesi bekleniyor.

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