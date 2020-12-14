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Gmail erişim sorunu... Google Drive ve gmail çöktü mü? Gmail'e neden girilmiyor?

14.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Gmail erişim sorunu... Google Drive ve gmail çöktü mü? Gmail'e neden girilmiyor?

Son dakika.. Google Drive ve gmail çöktü mü araştırılıyor. Bugün sabah itibari ile bazı mail adreslerinde yaşanan giriş yapamama sorunu genel bir sorun haline geldi. Gmail ve Drive'a neden girilemiyor? Gmail ve Drive'a sayfasına girmeye çalışanlar bir hata mesajı ile karşılaşıyor. Bugün saat 14:50'den itibaren başlayan Gmail ve Drive'a erişim sorunu halen devam ediyor. Peki Youtube nasıl kullanılır?

Son dakika Google servislerinde yaşanan çökme, Goggle servislerini kullanan tüm kullanıcılar tarafından araştırılıyor...Google Drive ve gmail çöktü mü? Google Drive'a ve Gmail'e neden giriş yapılamıyor? Gmail'e girmek ve tabloları kullanmak isteyen kullanıcılar, Google Drive'a girdiklerine bir uyarı ile karşılaşıyorlar ve ana sayfaya erişemiyorlar. Dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle birçok ülkede Google servisleri olan YouTube ve Gmail kullanılamıyor. Google arama motorunda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor, kullanılmaya devam ediyor. Peki Youtube nasıl kullanılır merak eden kullanıcılara, Gmail hesaplarından çıkış yaparak normal tarayıcı üzerinden giriş yapılarak Youtube kullanılabiliyor.

GOOGLE DRIVE ÇÖKTÜ MÜ?

Google Drive erişim sorunu nedeniyle kullanıcıların karşısına özür uyarısı çıkıyor.

Google Drive'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamışken, yaşanan sorun Ayrıntılar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İşte Google Drive'da ekrana gelen o açıklama;

"Google Dokümanlar hatayla karşılaştı. Lütfen bu sayfayı yeniden yüklemeyi veya birkaç dakika sonra sayfaya tekrar gelmeyi deneyin.

Google Dokümanlar düzenleyicileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım merkezimizi ziyaret edin.

Bu durum için özür dileriz.

  • Google Dokümanlar Ekibi"

driver

GMAIL ÇÖKTÜ MÜ?

Google gmail erişim sorunu nedeniyle kullanıcıların karşısına hata uyarısı çıkıyor.

"Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz.Hizmetin geçerli durumunu görmek için G Suite Durum Kontrol Paneli'e göz atabilirsiniz.

Sorun devam ederse lütfen Yardım Merkezi »ni ziyaret edin

Try Again Sign Out"

gmail


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