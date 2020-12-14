Gmail erişim sorunu... Google Drive ve gmail çöktü mü? Gmail'e neden girilmiyor?

Son dakika Google servislerinde yaşanan çökme, Goggle servislerini kullanan tüm kullanıcılar tarafından araştırılıyor...Google Drive ve gmail çöktü mü? Google Drive'a ve Gmail'e neden giriş yapılamıyor? Gmail'e girmek ve tabloları kullanmak isteyen kullanıcılar, Google Drive'a girdiklerine bir uyarı ile karşılaşıyorlar ve ana sayfaya erişemiyorlar. Dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle birçok ülkede Google servisleri olan YouTube ve Gmail kullanılamıyor. Google arama motorunda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor, kullanılmaya devam ediyor. Peki Youtube nasıl kullanılır merak eden kullanıcılara, Gmail hesaplarından çıkış yaparak normal tarayıcı üzerinden giriş yapılarak Youtube kullanılabiliyor.

GOOGLE DRIVE ÇÖKTÜ MÜ?

Google Drive erişim sorunu nedeniyle kullanıcıların karşısına özür uyarısı çıkıyor.

Google Drive'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamışken, yaşanan sorun Ayrıntılar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İşte Google Drive'da ekrana gelen o açıklama;

"Google Dokümanlar hatayla karşılaştı. Lütfen bu sayfayı yeniden yüklemeyi veya birkaç dakika sonra sayfaya tekrar gelmeyi deneyin.