Gmail ofis dökümanlarını düzenleyecek

Bundan sonra Gmail ofis dökümanlarını düzenlemeye izin vererek, çalışanların belgeleri Drive veya bilgisayara indirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Kullanıcıların bu özellikten yararlanabilmesi için Google Workspace üyesi olması gerekiyor. Böylece e-mail’e ataşlanmış olan MS Office uyumlu belgelerin üzerinde “edit” seçeneği çıkacak. Kullanıcılar belgeleri hemen Gmail ara yüzü üzerinde düzenleyip save ederek, tekrar göndermeye hazır hale getirebilecekler.

Hem gelen orijinal dosya, hem de üzerinde çalışma yapılıp kaydedilen dosya ayrı şekilde saklanacak ve kullanıcılar bu dosyaları e-postadaki ilgili kişilerle otomatik olarak paylaşabilecek.

Bu yeni özellik sayesinde, cep telefonundan e-postasını okuyan çalışanların da hayatını kolaylaştırıyor. Böylece, gelen dosyaları indirip ayrı uygulamalarla açmak, düzenlemek ve sonra tekrar save edip e-postaya ataşlamak zorunda kalan “mobil” çalışanlar içn artık Gmail uygulamasından çıkmadan gerekli düzenlemeleri yapıp geri dönüş yapmak çok kolay hale geliyor.