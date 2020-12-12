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Gmail ofis dökümanlarını düzenleyecek

12.12.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Gmail ofis dökümanlarını düzenleyecek

Google, Microsoft Office ve destekli dökümanların, e-posta arayüzü içinde düzenlenebilmesi için önemli bir güncelleme yaptı.

Bundan sonra Gmail ofis dökümanlarını düzenlemeye izin vererek, çalışanların belgeleri Drive veya bilgisayara indirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Kullanıcıların bu özellikten yararlanabilmesi için Google Workspace üyesi olması gerekiyor. Böylece e-mail’e ataşlanmış olan MS Office uyumlu belgelerin üzerinde “edit” seçeneği çıkacak. Kullanıcılar belgeleri hemen Gmail ara yüzü üzerinde düzenleyip save ederek, tekrar göndermeye hazır hale getirebilecekler.

Hem gelen orijinal dosya, hem de üzerinde çalışma yapılıp kaydedilen dosya ayrı şekilde saklanacak ve kullanıcılar bu dosyaları e-postadaki ilgili kişilerle otomatik olarak paylaşabilecek.

Bu yeni özellik sayesinde, cep telefonundan e-postasını okuyan çalışanların da hayatını kolaylaştırıyor. Böylece, gelen dosyaları indirip ayrı uygulamalarla açmak, düzenlemek ve sonra tekrar save edip e-postaya ataşlamak zorunda kalan “mobil” çalışanlar içn artık Gmail uygulamasından çıkmadan gerekli düzenlemeleri yapıp geri dönüş yapmak çok kolay hale geliyor.

Covid-19 nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan milyonarca insan için de, ekipçe üzerinde çalışılan dosyaların incelenmesi ve düzenlenmesi çok daha pratik bir hal almış olacak.

Yeni özelliğin iki hafta içinde tüm dünyadaki Google Workspace kullanıcılarına ulaşmış olması bekleniyor.

Peki sizce bu yeni özellik Türkiye’de beğenilir ve kullanılır mı? Siz iş yazışmalarınız için bu tür bir sistemi kullanır mısınız?

Workspace kullanıcısıysanız, e-maile ataşlanan dosyaların düzenlenmesine sık sık ihtiyaç duyuyor musunuz?

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