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  4. GMG Kastamonuspor’da 1 futbolcu ile 1 personelin testi pozitif çıktı

GMG Kastamonuspor’da 1 futbolcu ile 1 personelin testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da bir futbolcu ile 1 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden GMG Kastamonuspor, ligin 8. hafta karşılaşmasında Serik Belediyespor’a konuk olacak. GMG Kastamonuspor’un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Serik Belediyespor’a oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan test sonucu sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 2 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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