GMİS 11. Olağan Genel Kurulu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Demokrasiye sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Çünkü demokrasi ötekileştirmez, demokrasi birleştirir. Maden işçileri olarak haklarımızı her şart altında savunacağımızı buradan bir kez daha tekrar ediyoruz." dedi.

Demirci, GMİS'in Şemsi Denizer Konferans Salonunda gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulu'nda, insanlık tarihinin en fazla kabul gören rejimi olan demokrasinin kurum ve kurallarıyla hayata yön verdiklerini söyledi.

Sendikalarının ve ülke demokrasi tarihinde sancılı dönemler olduğunu anımsatan Demirci, şöyle konuştu:

"Bedel ödeyerek demokrasimize sahip çıkmaya ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü demokrasi başta biz emekçiler olmak üzere toplum için, hak, hukuk, adalet, özgürlük, açıklık, eşitlik demektir. Demokrasi bizim için vazgeçilmezdir. Ne yazık ki 4 yıllık görev sürecimizde 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ve millet olarak buna engel olduk."

Demirci, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlarla, yer altında canlarıyla, kanlarıyla madencilerin ve Zonguldaklıların emeğin başkentinden, demokrasiye sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Demokrasiye sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Çünkü demokrasi ötekileştirmez, demokrasi birleştirir. Maden işçileri olarak haklarımızı her şart altında savunacağımızı buradan bir kez daha tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.