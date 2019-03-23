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GMİS 11'inci Olağan Genel Kurulu başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11’inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkan Ahmet Demirci, "Şimdi herkes üretim ekonomisinden ve yerli kaynaklara sahip çıkmaktan söz ediyor.

GMİS 11'inci Olağan Genel Kurulu başladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11’inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkan Ahmet Demirci, "Şimdi herkes üretim ekonomisinden ve yerli kaynaklara sahip çıkmaktan söz ediyor. TTK’ya işçi alıyoruz ama hala işin ciddiyeti anlaşılamadı. Bin kişi alınıyor, 800 kişi emekli oluyor" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile HEMA’da çalışan işçilerin örgütlü olduğu GMİS 11'inci Olağan Genel Kurulu, Şemsi Denizer Konferans Salonu’nda başladı. Kongreye, Türk-İş Mali Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk-İş Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve maden işçileri katıldı. Kongrenin divan başkanlığına seçilen Türk-İş Mali Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, sendikaların siyasi partilere sırtını dayamaması gerektiğini söyledi.
İşçinin hakkını ararken ülkenin kalkınmasını da düşündüklerini ifade eden Ramazan Ağar, "Ülkemizde geçmişten beri kamuda taşeronlaşma var. Sadece bu dönemde taşeronlaşma olmadı. Anavatan döneminden bu yana kademeli olarak işlerin neredeyse tamamını taşerona verme işi tavan yaptı. Kadrolu işçiler oturtturuldu. Sendikacı gücünü işçiden alır, sendikacının öğretmeni işçidir, okulu iş yeridir. Hiçbir sendika bir siyasi partiye sırtını dayamamalıdır. Bu iktidar olsun veya muhalefet olsun. Sendika veya konfederasyon siyasi partiye arkasını dayıyor ise o siyasi parti iktidarda olduğu müddetçe olur, o siyasi parti olmadığı zaman da düşer" dedi.
'BİN KİŞİ İŞE ALINIYOR, 800 KİŞİ EMEKLİ OLUYOR'
Genel Başkanlığa tekrar aday olan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ise kongrenin tüm maden işçilerine hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında maden işçilerinin sorunlarını anlattı. Maden işçinin uzun yıllar ülkenin sanayisinin kalkınmasında büyük pay sahibi olduğunu ifade eden başkan Demirci, şöyle konuştu:
"TTK küçülüp üretim düştükçe, her yıl 4-5 milyar dolarımız dışarıya gitmesin diye, 'İşçi alınsın, üretim artsın' diyorduk. Maden ocakları ve Zonguldak küçülürken asıl hedefin ülke sanayisi ve ülke ekonomisi olduğunu bıkmadan, usanmadan anlattık. Şimdi kömür üretimi dip yaptı, Zonguldak göç verdi ama Türkiye’de kriz tavan yaptı. Şimdi herkes üretim ekonomisinden ve yerli kaynaklara sahip çıkmaktan söz ediyor. Şimdi TTK’ya işçi alıyoruz ama hala işin ciddiyeti anlaşılamadı, Bin kişi alınıyor, 800 kişi emekli oluyor. Hala, olmayan özel sektörden söz ediyoruz. Hala, üretimi en kısa zamanda artırma imkanı bulunan TTK’yı, norm kadro ve tam kapasite çalıştırmanın planlanması yapılmıyor. Oysa biz 1994 yılında üniversite ve bakanlık dahil, sektörün tüm sorumlularının katılımıyla bir raporun hazırlanmasına öncülük ettik ama o rapor hayata geçirilmedi."
Başkan Demirci, maden işçisinin demokrasiye de sahip çıktığını söyledi. Türkiye'nin birçok yerinden Zonguldak'a çalışmaya gelen insanların birlik içinde ülkesi için emek verdiğini belirten başkan Demirci, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlarımızla yer altında, canımızla, kanımızla madenci ve Zonguldaklı olan bizler de, emeğin başkentinden demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Çünkü demokrasi ötekileştirmez, demokrasi birleştirir" diye konuştu.
Genel Kurul, yarın yapılacak mevcut başkan Ahmet Demirci ve Hakan Yeşil'in arasındaki seçim ile sona erecek.

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GMİS 11'inci Olağan Genel Kurulu başladıGMİS 11'inci Olağan Genel Kurulu başladıGMİS 11'inci Olağan Genel Kurulu başladı

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