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GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 işçinin paralarını alamadıkları için asansör kulesinde eylem yaptığı özel maden şirketinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) devredilmesi gerektiğini söyledi.

GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 işçinin paralarını alamadıkları için asansör kulesinde eylem yaptığı özel maden şirketinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) devredilmesi gerektiğini söyledi.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 183’ü sendikalı 209 işçinin ‘ekonomik kriz’ gerekçesiyle 22 Eylül’de işten çıkarıldığını söyledi. İşçilerin 52 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla eylem başlattıklarını hatırlatan Demirci, Serdar Aslan ile Bülent Çevik'in eylemi asansör kulesine çıkarak sürdürdüğünü ifade etti. Demirci, eylemin 5'inci gününe girdiğini ve herhangi bir somut adım atılmadığını anlatarak şöyle dedi:
"Sendika olarak işveren nezdinde yaptığımız girişimler sonuçsuz kaldı. İşveren her seferinde çeşitli gerekçeler öne sürdü. Madenci kardeşlerimiz büyük fedakarlıkta bulunarak çalışmaya devam ettiler, işlerine, işyerlerine sahip çıktılar. Ancak işveren aynı hassasiyeti göstermedi ve ekonomik kriz bahanesiyle arkadaşlarımızı işten çıkardı. Zonguldak Havalisi Maden Havzamızdaki kömür rezervinin üçte birinden fazlası bu bölgede bulunuyor. Ancak işveren yaklaşık 12 yıldır hazırlık sürecini tamamlayıp üretime geçemedi. Böylesi büyük bir rezerv uzun zamandır üretilmeyi bekliyor. Böyle giderse daha çok bekleyeceğiz."
Türkiye'nin yerli kömüre büyük ihtiyaç duyduğunu söyleyen Demirci, "Buradaki kömür kazılmayı bekliyor. Türkiye yılda 4-5 milyar dolar ödeyip dışarıdan kömür alıyor. Türkiye kömür ithal edebilmek için borç para arıyor, ama kömür burada kazılmayı bekliyor. Devlet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır. Gerekirse TTK devreye sokulmalıdır. Biz artık yeter diyoruz. Ekonomik krizi biz işçiler, emekçiler çıkarmadık. Biz işimizi yapıyoruz. Krizin bedelini bize ödetemezsiniz. Krizin çözümü işçi çıkartmak değildir. Ekonomik krizi çözmenin yolu, istihdam yaratmak ve üretimi artırmaktır. Biz üretmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek, ailemizi geçindirmek istiyoruz" dedi.

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