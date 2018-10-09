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GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

MADENCİ EYLEMİ 5’İNCİ GÜNDE SONA ERDİ Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketince işlerine son verilen 2 işçi, asansör kulesinde cuma günü başlattıkları eylemlerini 5'inci günde sona erdirdi.

GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)

MADENCİ EYLEMİ 5’İNCİ GÜNDE SONA ERDİ
Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketince işlerine son verilen 2 işçi, asansör kulesinde cuma günü başlattıkları eylemlerini 5'inci günde sona erdirdi. Eylem yapan 2 işçiye tüm alacakları banka hesaplarına yatarken, eyleme destek veren diğer işçilere ise 2 bin TL hesaplarına para yatırıldı.
5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocağında işçiler eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak, eylem başlattı. İşçiler asansörün 50 metre yüksekliğinde durdu. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Şirket akşam saatlerinde kulede eylem yapan 2 işçiye bütün alacaklarını hesap numaralarına yatırırken, aşağıda eylem yapan arkadaşlarına 51 günlük maaştan 2 bin TL'sini hesaplarına yatırarak, geri kalan paraların ise 25 gün içinde ödeneceğini taahhüt etti.
İşçilerin aşağıya inme kararının ardından kule dibinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2 işçi çıktıkları gibi merdivenden aşağıya inerken, arkadaşları tarafından alkışlandı. İşçiler daha sonra 112 Acil ekipleri tarafından Amasra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünün ardından karakolda ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, eylemin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızın 5 günlük eylem süresince kazasız belasız atlattık. Bu noktada emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında kulede eylem yapan arkadaşların hesaplarına yatırıldı. Yine aşağıda bekleyen arkadaşlarımıza 2 bin TL hesaplarına yatırıldı. Biz sendika olarak arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra ki işçi emekçi üzerinde sermaye haline getirilmez, yine inşallah böyle bir durumla tekrar karşılaşmayız. Mevcut şu anda şirkete çalışan sendikalı arkadaşlarımız var. Yine onlarında alacakları var, onları da önümüzdeki hafta yatıracaklarını söylediler. İnşallah bundan da olumlu sonuç alırız" dedi.

FOTOĞRAFLI

GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)

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