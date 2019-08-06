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GMİS, TTK ve MTA’DA grev kararını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek grev kararını açıkladı.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Bakan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’ e bağlı şube başkan ve yöneticilerinin katıldığı ziyarette GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.Madencilere seslenen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu arasında çerçeve anlaşması henüz imzalanmadı.

GMİS, TTK ve MTA’DA grev kararını aldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek grev kararını açıkladı.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Bakan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’ e bağlı şube başkan ve yöneticilerinin katıldığı ziyarette GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Madencilere seslenen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu arasında çerçeve anlaşması henüz imzalanmadı. Çerçeve anlaşması imzalanmadığı için bizim sözleşme görüşmelerimiz de sonuçlanmıyor. Yılbaşından bu yana, yani 7 aydır toplamda 200 bin, TÜRK-İŞ’e bağlı 17 sendika üyesi yaklaşık 150 bin işçi sözleşmelerin bitirilmesini bekliyor. Hükümet, daha önce vermiş olduğu 5+4 teklifini 6+4 olarak revize etti ancak, diğer tekliflerinde değişiklik yapmadı. 3 bin 500 TL altında ücret alanlara brüt 60 TL iyileştirme teklif etmişti. Bildiğiniz gibi bizim seyyanen 300 TL teklifimiz var. TÜRK-İŞ Genel Başkanı ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu başkanımız Ergün Atalay, daha önce ifade ettiği gibi bu teklifleri tartışmaya değer bulmuyor. Biz, Genel Maden-İş olarak Kamu-İş ile diğer maddelerde anlaşma sağladık. Ancak ücret maddeleri çerçeve anlaşmasını bekliyor.”

“Grev sürecimiz devam ediyor”
60 günlük yasal süreçlerinin devam ettiğini ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Daha önce yaptığımız Başkanlar Kurulu toplantısından sonra açıkladığımız Sonuç Bildirisinde ve Sendikamız Genel Merkezinde sizlerin de katılımıyla yaptığımız basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi 60 günlük yasal sürecimiz devam ediyor. Bugün, 6 Ağustos 2019 tarihi itibariyle grev kararımızı alacak, Kamu-İş’e, TTK ve MTA işverenine bu kararımızı bildireceğiz. Ancak görüşmelerimiz kesintisiz devam edecek ve 25 Ağustos 2019 tarihine kadar sözleşmemizin masa başında bitirilmesi için çalışacağız. Biz üretmek istediğimizi, ülkemizin ekonomik kalkınması ve milletimizin refahı için çalışmak istediğimizi her fırsatta ifade ettik. Bizi greve mecbur bırakanların ülkemize ve milletimize zarar vereceğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

“Anlaşamazsak grev pankartlarını asacağız”
Eğer mecbur kalınırsa 25 Ağustos itibariyle tüm iş yerlerinde grev pankartı asacaklarını ifade eden Yeşil, “Biz her şart altında işçi arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacağımızı, kazanılmış haklarımızdan taviz vermeyeceğimizi ve yeni kazanımlar için mücadele edeceğimizi burada Başkanlar Kurulu olarak tekrar ediyoruz. Eğer bizi greve mecbur bırakırlarsa 25 Ağustos’ta tüm iş yerlerimizde grev pankartlarımızı asacak ve tarihimize yakışır bir grevi bölge halkımızla birlikte hayata geçireceğiz. Biz, ülkemizin içeride ve dışarıda çok ciddi sorunlarla boğuştuğu bu ortamda haklı ve meşru taleplerimizi tüm ilgililere ulaştırdık. Her fırsatta hükümeti uyarmaya birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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