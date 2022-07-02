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GNS ile ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? Ücretsiz MüzeKart başvuru sayfası!

02.07.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama sonrası "MüzeKart nasıl alınır?" sorusu merak ediliyor. Kasapoğlu açıklamasında 18-25 yaş arasındaki bütün gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtılacağını duyurmuştu. Peki GNS ile ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? İşte ücretsiz MüzeKart başvuru sayfası!

GNS ile ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? Ücretsiz MüzeKart başvuru sayfası!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması sonra gençler tarafından MüzeKart'ın nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. 18-25 yaş aralığındaki gençler müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS"den faydalanabilecek. Peki MüzeKart nasıl alınır?

MÜZEKART GNS NEDİR?

Müzekart GNS'nin ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı merak ediliyor. Bu kart 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 1 Temmuz – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kartların "gencnesever.com" internet sitesi üzerinden alınabileceğini açıkladı ve şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz, 15 Temmuz-1 Eylül'de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkanına kavuşmuştu. Bu çalışmanın; genç seyyahlar için, ülkemizi gezmek isteyen, kültürel zenginliğimizi tecrübe etmek isteyen gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin yoğun bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edecekler."

MÜZEKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmalısınız. Ardından sistemin sizi yönlendireceği muze.gov.tr adresinden başvurunu tamamlamalısınız. Müzekart GNS dijital kartınız hazır!

Ayrıca telefonunuza indireceğiniz “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

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