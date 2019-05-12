Go-kart aracıyla trafiğe çıktı, patinaj yaparak sürücüleri korkuttu

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE’de trafiğe çıkan üç tekerlekli go-kart aracı, görenleri şaşırttı. Sağa sola savrularak trafikte ilerleyen özel tasarım araç sürücüsüne de zor anlar yaşatırken, trafikteki diğer şoförleri de korkuttu.

Gece karanlığında Atatürk Caddesi’ndeki yoğun trafiğe giren araç sürücüsü, metal olan arka tekerleklerin patinaj yapması nedeniyle zor anlar yaşarken, zikzak çizerek ilerledi. Bu durum diğer sürücülerin de yüreklerini ağzına getirdi.

Kavşaklardaki dönüşlerde arkasındaki araçları uyarmak için kollarını kaldırarak sinyal verip trafik kurallarına uymaya çalışan sürücü, üç tekerlekli özel yapım go-kart aracıyla sağa sola savrularak yoluna devam ederken, trafikteki diğer sürücülerin dikkatli davranması olası bir kazayı önledi.

Araç sürücüleri ve yayaların şaşkın bakışları arasında Çanakkale caddelerinde bir süre seyreden özel yapım üç tekerlekli go-kart aracı, bir süre sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI



