'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu'

İngiliz televizyon yıldızı Sophie Kasaei, geçen yıl fazla kilolarıyla bir hayli gündem olmuştu. Sevgilisiyle birlikte gittiği İspanya tatilinde sosyal medya hesabından paylaşığı bir fotoğrafa üzerine yüzlerce takipçisi kilolarıyla dalga geçen mesajlar yazmıştı.

Sophie Kasaei

1 / 13 İngiliz yıldız Sophie Kasaei, verdiği kiloların özgüveniyle sere serpe güneşlenirken görüntülendi.

2 / 13 İngiliz televizyon yıldızı Sophie Kasaei, geçen yıl fazla kilolarıyla bir hayli gündem olmuştu. Sevgilisiyle birlikte gittiği İspanya tatilinde sosyal medya hesabından paylaşığı bir fotoğrafa üzerine yüzlerce takipçisi kilolarıyla dalga geçen mesajlar yazmıştı.

3 / 13 Kendisine gelen özel mesajlar da bir o kadar korkunçtu. Takipçilerinden biri iğrenç ve şişman göründüğünü yazdı. Dahası takipçisi ona: 'Git kendini öldür' demişti.

4 / 13 Sophie Kasaei için bu mesaj hayatının en büyük kırılmalarından biri oldu. O mesajların yazıldığı gün ünlü yıldızın doğum günüydü ve hayatının en kötü doğum günlerinden birine dönüşmüştü.

5 / 13 Kasaei o günleri, "Bu yorumlar çok acı vericiydi, doğum günümdü ve kimseyi görmek istemiyordum, sadece bir deliğe girmek istedim" diye anlatıyor.

6 / 13 The Sun gazetesinin internet edisyonuna konuşan Kasaei, "Her zaman şişman bir kızdım. Karnım sarkıp cinsel organımı kapatıyordu.

7 / 13 Ancak aradan geçen zaman Sophie Kasaei için tam bir dönüşüm şansı oldu. O yorumlardan sonra kilo vermeye karar veren genç kadın artık 36 beden.

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