Göbeğindeki 20 santimetre çapındaki fıtıktan Adana'da kurtuldu

Fransa'nın Paris kentinde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Gök, göbeğinde bulunan 20 santimetre çapındaki fıtığın tedavisi için başvurduğu Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde sağlığına kavuştu.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, kalp ve akciğer yetmezliği ile uyku apnesi gibi rahatsızlıkları da olan Gök, göbeğindeki fıtığın tedavisi için Türkiye'deki doktorlara başvurma kararı aldı.

Araştırmalarının ardından ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş ile irtibat kuran Ömer Gök'ün, Adana'ya geldikten sonra tedavisine başlandı.

Sarıtaş ve ekibi tarafından durumu değerlendirilen Gök, yaklaşık 2 saatlik bir ameliyatla rahatsızlığından kurtuldu. Hastanede bir hafta gözetim altında tutulan Gök, taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Sarıtaş, hastanın 20 santimetre çapında, oldukça büyümüş bir göbek fıtığının bulunduğunu belirterek, "2 saatlik bir zamanda ameliyatı tamamladık. Normalde göbek fıtığı ameliyatları kolay gibi görünür ancak bu hastada fıtığın büyüklüğü ve hastanın ek hastalıkları itibarıyla süreç biraz daha zorlu oldu." ifadesini kullandı.