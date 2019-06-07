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‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar tehlike saçan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar tehlike saçan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Çocuklar, ‘elektrik çarpar’ diye uyaran vatandaşlara da ‘Bizim göbek adımız tehlike’ diye cevap verdi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kavurucu sıcak havalardan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar, onları uyaran vatandaşlara da hiçbir şekilde aldırış etmedi.

“Bizim göbek adımız tehlike”
Çevreden geçen vatandaşların uyarmasına rağmen çocuklar süs havuzundan bir türlü çıkmak istemedi. Bir vatandaşın çocukları uyararak, “Burası çok tehlikeli çıkın buradan geçen yıl çocuğun birine burada elektrik çarptı. Korkmuyor musunuz” demesine karşılık çocuklar, “Bizim göbek adımız tehlike. Elektrikleri gece açıyorlar” diye cevap verdi.
Vatandaşlar havuzdaki gizli tehlike ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Görmüyor musunuz sistemi. Elektrik sistemi var burada herhangi bir sıkıntı oldu mu çarpılacaklar. Küçücük çocuklar, yazık yani” dedi.

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler
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