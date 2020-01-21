Göbek adları hız: Qualcomm 3 yeni Snapdragon işlemcisini tanıttı! İşte özellikleri

Qualcomm Snapdragon işlemciler, 2019’un yükselen yıldızı oldu. Birçok alt, orta ve üst seviye Android cihaza hatta ve hatta bilgisayarlara bile güç veren Snapdragon işlemciler 2020 yılına girmemiz ile birlikte daha da güçlü hale gelecek şüphesiz. Bu anlamda ilk adım, bugün atıldı ve Snapdragon hızları ve özellikleriyle öne çıkan 3 yeni mobil işlemcisini tanıttı.
Qualcomm’un Yeni Delhi’de düzenlediği etkinlikte, orta/üst seviye oyunculara yönelik akıllı telefonları baz alarak tasarladığı Snapdragon 720G işlemcisi, orta segment olarak konumlandırılacak akıllı telefonlar için Snapdragon 662 işlemcisi ve pahada ucuz giriş seviyesi akıllı telefonlar için Snapdragon 460 olmak üzere 3 yeni Snapdragon işlemcisi tanıtıldı. Hazırsanız hemen Snapdragon 720G’den başlayalım meramımıza.
SNAPDRAGON 720G ÖZELLİKLERİ
Snapdragon 720G yukarıda da belirttiğimiz gibi oyun odaklı bir işlemci. Bu yönüyle dikkat çeken Snapdragon 720G, üst seviye bir işlemci olmasa da üst seviye bir işlemciye yakın bir performans vadediyor. 8 nm üretim teknolojisi kullanılarak geliştirildiği belirtilen 720G’nin çekirdekleri, 2.3 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76’dan ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55’den oluşuyor ve böylece güçlü bir işlem gücü ortaya çıkıyor.
Snapdragon 720G’nin grafik desteği ise oldukça geliştirilmiş. Bu açıdan işlemciye HDR10 destekli oyunları oynatabilen Adreno 618 grafik çipi eklenmiş ve buna ek olarak Arttırılmış gerçeklik (AI) teknolojileri de göze alınarak işlemciye Hexagon 629 DSP çipi yerleştirilmiş. Bu dolu dolu özellikler tablosu ile Snapdragon 720G, FHD+ (2520x1080) çözünürlüğü ve 90/120 Hz ekranları destekliyor. AptX Adaptive ses codec’ini de içinde bulunduran yeni işlemci, Qualcomm tarafından Snapdragon Elite Oyun klasmanına yerleştirilmiş durumda. Ancak ne yazık ki işlemcinin 5G desteği yok.
SNAPDRAGON 662 ÖZELLİKLERİ
Snapdragon 662 ise Snapdragon 720G’nin bir altına konumlanıyor ve orta seviyede öne çıkan akıllı telefonlara güç veriyor. Bu işlemci, Snapdragon 720G’ye nazaran 11 nm üretim teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş. Snapdragon 662’nin çekirdekleri ise 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A73’den ve 1.18 GHz hızında çalışan Cortex A53’den oluşuyor. Grafik tarafında ise Snapdragon 662’de Adreno 618 değil Adreno 610 grafik çipi yer alıyor ve bu grafik çipi 120 Hz’e kadar değil sadece 60 Hz ekranlarla çalışabiliyor. Yine Snapdragon 720G gibi Snapdragon 662 de 5G desteğine sahip değil.
SNAPDRAGON 460 ÖZELLİKLERİ
Gelelim ailenin en küçük üyesine. Snapdragon 460 işlemcisi, önceki nesil Snapdragon 400 serisi işlemcilerden yüzde 70 daha hızlı. Bu yönüyle giriş seviyesi akıllı telefonlara hız katacağı öngörülen Snapdragon 460, Snapdragon 662 gibi 11 nm üretim teknolojisi ile üretilmiş. Snapdragon 460’ın çekirdekleri ise 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A72’den oluşmakta. Snapdragon 460, alt seviye bir işlemci olmasına rağmen grafik tarafında orta seviye Snapdragon 662’den aşağı kalır yanı yok. Zira, Snapdragon 460’da da tıpkı Snapdragon 662’de olduğu gibi Adreno 610 grafik çipi yer alıyor. Bu da giriş seviyesinde Full HD+ çözünürlüğü destekleyen, QuickCharge 3.0 ile hızlı şarj olabilen nispeten daha ucuz telefonlar demek oluyor. Ayrıca Snapdragon 460, 25 MP çözünürlüğünde tek veya 16 MP çift kamera kurulumlarına da izin veriyor. Böylece, 2020 yılında giriş seviyesinde daha çok çift kameralı telefon görebiliriz. Tabi beklenildiği üzere Snapdragon 460’da da 5G desteği yer almıyor -ki zaten olmasını da bekleyemezdik-
SNAPDRAGON İŞLEMCİLİ AKILLI TELEFONLARIN ÇIKIŞ TARİHİ
Yeni Qualcomm Snapdragon işlemcilerin hepsi ortak olarak Wifi 6, Bluetooth 5.1 ve NavIC desteği sunuyor. Bu işlemcilere sahip akıllı telefonların çıkış tarihleri hakkında da bazı bilgiler var. Snapdragon 720G’ye sahip akıllı telefonların 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı bizzat firma tarafından paylaşılmış bir bilgi. Ancak Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 işlemcilerinin güç vereceği cihazların ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bizce onlar da 2020 yılının ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacaktır. Ama ‘bizce’…
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