Göbek adları hız: Qualcomm 3 yeni Snapdragon işlemcisini tanıttı! İşte özellikleri

Qualcomm Snapdragon işlemciler, 2019’un yükselen yıldızı oldu. Birçok alt, orta ve üst seviye Android cihaza hatta ve hatta bilgisayarlara bile güç veren Snapdragon işlemciler 2020 yılına girmemiz ile birlikte daha da güçlü hale gelecek şüphesiz. Bu anlamda ilk adım, bugün atıldı ve Snapdragon hızları ve özellikleriyle öne çıkan 3 yeni mobil işlemcisini tanıttı.

Qualcomm’un Yeni Delhi’de düzenlediği etkinlikte, orta/üst seviye oyunculara yönelik akıllı telefonları baz alarak tasarladığı Snapdragon 720G işlemcisi, orta segment olarak konumlandırılacak akıllı telefonlar için Snapdragon 662 işlemcisi ve pahada ucuz giriş seviyesi akıllı telefonlar için Snapdragon 460 olmak üzere 3 yeni Snapdragon işlemcisi tanıtıldı. Hazırsanız hemen Snapdragon 720G’den başlayalım meramımıza.

SNAPDRAGON 720G ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 720G yukarıda da belirttiğimiz gibi oyun odaklı bir işlemci. Bu yönüyle dikkat çeken Snapdragon 720G, üst seviye bir işlemci olmasa da üst seviye bir işlemciye yakın bir performans vadediyor. 8 nm üretim teknolojisi kullanılarak geliştirildiği belirtilen 720G’nin çekirdekleri, 2.3 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76’dan ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55’den oluşuyor ve böylece güçlü bir işlem gücü ortaya çıkıyor.