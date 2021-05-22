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  4. Göbek bağı bile düşmemiş! 14 yaşındaki çocuk yeni doğurduğu bebeği restorana bıraktı

Göbek bağı bile düşmemiş! 14 yaşındaki çocuk yeni doğurduğu bebeği restorana bıraktı

22.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşandı. 14 yaşındaki bir kız çocuğu henüz göbek bağı bile düşmemiş yeni doğurduğu bebeği, bir restorandaki müşteriye teslim etti. Bebek sağlık taramasından geçirildikten sonra yurda verilecek.

Göbek bağı bile düşmemiş! 14 yaşındaki çocuk yeni doğurduğu bebeği restorana bıraktı

ABD'nin New Jersey eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, henüz göbek kordonu bağlı olan yeni doğmuş bir bebekle bir restorana girdi ve bebeği bir müşteriye verdi. Restoran çalışanına göre kız daha sonra gözlerden uzaklaşarak kaçtı.

Kennedy Bulvarı üzerindeki bir restorana kucağında bebekle giren 14 yaşındaki çocuk restoran çalışanına göre, oldukça çaresizdi ve yardım istediğini söyledi.

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''BEBEĞİ BİR ANDA KUCAĞIMA BIRAKTI''

Müşteri olarak orada bulunan Alease Scott da, ''Bebeği bir anda kucağıma verdi ve hızlıca oradan uzaklaştı. Bebeğin yaşayıp yaşamadığına baktık. Nefes almakta zorlanıyordu. Polise haber verdik ve olay yerine oksijen teçhizatıyla gelmişlerdi. Birdenbire en güzel çığlığı duyduk ve bebek hareket etmeye başladı, gözlerini hafifçe açtı. Açtı hemen mama ile beslemeye başladık'' şeklinde konuştu.

14 yaşındaki çocuğa yaşından dolayı herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Bebek de sağlık işlemlerinden sonra yurda yerleştirilecek.

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