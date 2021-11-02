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Fit olmak hayal değil! Metabolizmayı ateşleyip göbek yağlarını eriten 6 besin

01.11.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dümdüz bir karna sahip olmak herkesin hayali. Neyse ki bu hayali gerçekleştirmek hiç de zor değil. Yediğiniz ve içtiğiniz besinlere dikkat etmenize ve düzenli egzersiz yapmanıza rağmen istediğiniz görüntüye ulaşamıyorsanız, bazı besinlerin mucizevi etkileriyle tanışmanızın zamanı gelmiş demektir. Dümdüz bir karna kavuşabilmenizi sağlayacak 5 besini görmeniz için sizi böyle alalım.

Fit olmak hayal değil! Metabolizmayı ateşleyip göbek yağlarını eriten 6 besin

Eğer fazla kilolarınızdan şikayetçiyseniz ve düz bir karna sahip olmak istiyorsanız, göbek bölgesindeki yağları yakmaya yardımcı olacak besinler tam size göre. İşte sizleri hayalinizdeki görüntüye kavuşturacak 6 mucizevi besin...

1. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ (AZ YAĞLI VEYA YAĞSIZ OLANLAR)

  • Süt ve süt ürünleri, içerdiği yüksek protein sayesinde kas yapımına yardımcı olur.

  • Aynı zamanda sağlığı koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren süt, kilo kaybını da tetikler.

  • Obezite ve yüksek kan basıncıyla savaşır.

  • Süt ve süt ürünlerini tüketirken dikkat edilmesi gereken bir nokta ise az yağlı veya yağsız ürünlerin tercih edilmesi.

2. KIRMIZI BİBER

  • Kırmızı ve acı biberin göbek yağlarını eritme konusunda mucizevi etkileri var.

  • Kırmızı biber içerdiği bol miktardaki C vitamini ve antioksidan sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Bu durum da yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye destek oluyor.

3. ZEYTİNYAĞI

  • Zeytinyağı birçok derde deva olduğu gibi göbek yağlarını eritme konusunda da işe yarıyor.

  • Kilo vermek için iyi bir yardımcı olan zeytinyağı, kolesterolü düşürerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

  • Aynı zamanda obezite ve kanserle savaşıyor.

  • Fakat kilo verme sürecinde yağ kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken şey, fazla kaçırmamak. 1 tatlı kaşığı zeytinyağının 45 kalori olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

4. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

  • Ispanak başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzelerin faydasını saymakla bitirmek zor.

  • Bu yararlı besinler aynı zamanda yağ yakımını da kolaylaştırıyor.

  • Yaşlanmayı engelleyen yeşil yapraklı sebzeler, metabolizmayı hızlandırıyor ve obeziteyle savaşıyor.

5. YEŞİL ÇAY

  • Yeşil çayın yağ yakmak ve kilo kaybı üzerindeki etkileri hemen hemen herkes tarafından bilinir.

  • Yeşil çay bu etkileri en çok karın bölgesinde gösteriyor.

  • İçerdiği etkili bileşenler sayesinde yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımını sağlayarak kilo vermeyi tetikliyor.

6. YUMURTA

  • Yumurta vücudu uzun süre tok tutan bir besin.

  • Aynı zamanda güçlü bir protein kaynağı. Bu nedenle kas yapımını desteklerken yağ yakımını da hızlandırıyor.
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