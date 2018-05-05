MAGAZİN

'Göbek deliğim benden daha meşhur'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

35 yaşındaki ünlü manken, ünlü şef Danilo Zanna ile beraber Kanyon Intema Mutfak’ta keyifli bir workshop etkinliği düzenledi.

Özge Ulusoy, özel malzemeler kullanarak kendi elleriyle yaptığı pizzayla büyük beğeni topladı.

Özge Ulusoy

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35 yaşındaki ünlü manken, ünlü şef Danilo Zanna ile beraber Kanyon Intema Mutfak’ta keyifli bir workshop etkinliği düzenledi.
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Özge Ulusoy, özel malzemeler kullanarak kendi elleriyle yaptığı pizzayla büyük beğeni topladı.
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Yaptığı pizza sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan deneyimli manken, “Ben bir modelim ve etrafımdaki arkadaşlarım benim günde bir tane elma ile yaşadığımı zannediyorlar. Ancak gerçek öyle değil. Özellikle pizzaya dayanamıyorum" dedi.
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Podyumların aranan isimlerinden olan Özge Ulusoy, "Göbek deliğimi sormayacaksınızdır umarım. Malum son zamanlarda göbek deliğim benden daha meşhur" diyerek herkesi güldürdü.
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Geçtiğimiz günlerde instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Özge Ulusoy için sosyal medyada bir kez daha göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken yorumlar yapılmıştı.
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Ünlü mankenin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Ünlü mankenin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:
-Özge’nin göbek deliği lens mi?
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-Göbek deliği az daha yukarıda olsa gamze olabilirmiş

-Göbek deliği az daha yukarıda olsa gamze olabilirmiş
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-Özge’nin göbek deliği gibiyim. Varım ama olmam gereken yerde değilim.

-Özge’nin göbek deliği gibiyim. Varım ama olmam gereken yerde değilim.
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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna özge ulusoy

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