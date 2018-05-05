'Göbek deliğim benden daha meşhur'

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Yaptığı pizza sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan deneyimli manken, “Ben bir modelim ve etrafımdaki arkadaşlarım benim günde bir tane elma ile yaşadığımı zannediyorlar. Ancak gerçek öyle değil. Özellikle pizzaya dayanamıyorum" dedi.