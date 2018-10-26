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Göbek deliğini ameliyatla aldırıp sevgilisine hediye etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Meksikalı Paulina Cassilas Landeros isimli kadın göbek deliğini ameliyatla aldırarak erkek arkadaşına 'aşkının bir nişanesi' olarak hediye etti.

Göbek deliğini ameliyatla aldırıp sevgilisine hediye etti

Ailesi tarafından marjinal yaşam tarzı, dövmeleri ve peircingleri nedeniyle dışlanmış olan Landeros vücudundaki son değişikliği göbeğinde yapmaya karar verdi.

'İnsanı insan yapan şeyden kurtul' mottosuyla hareket eden genç kadın göbek deliğini ameliyatla aldırdı!

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Ameliyattan sonra günlerce acıdan yataktan çıkamayan Landeros en sonunda ayağa kalkabildi.

Ancak Landeros, göbeğindeki bu yaranın asla %100 iyileşmeyeceğini söylüyor.

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GÖBEK DELİĞİNİ HEDİYE ETTİ

Göbek deliğini ameliyatla aldırdıktan sonra 2015 yılında Daniel Ramirez'le bir ilişkiye başlayan genç kadın kısa sürede ona aşık oldu.

Ramirez'e aşkının bir nişanesi olarak göbek deliğini hediye etti.

Landeros konuşmasını "Çok genç ve aptaldık. Kucağına, üzerinde 'seni seviyorum' yazılı bir not iliştirerek küçük bir paket bıraktım. Hiç konuşmadı. Çok duygusal bir andı" diyerek sürdürdü.

Genç kadın ilişkilerinin sona erdiğini ancak şu an çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.

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"Hediyemi sakladı. Ve bence sonsuza kadar da saklayacak. Şu an çok iyi arkadaşız ve birbirimiz sonsuza kadar seveceğiz."


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hediye edecek başka bir şey bulamadınmı..sevgilinde hediyeni cebinde gezdirir artık aklına geldikçe çıkarıp seyreder.ne günlere geldik allahım yarabbi.
Kıyamet Kapıda.
bende bir delik isterim banada hediye et
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