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Göbek yağından bir haftada kurtulun! Yapmanız gereken çok basit

15.02.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek için mücadele edenlerin bir kısmında ne yaparlarsa yapsınlar göbek bölgesinde birikin yağlanmadan bir türlü kurtulamıyorlar. Yağ yakımı en zor bölgelerden biri olan göbekte oluşan yağlanmadan kurtulmak için bu tarifi mutlaka deneyin.

Göbek yağından bir haftada kurtulun! Yapmanız gereken çok basit

Bazı insanlar ne kadar rejim yaparsa yapsın göbek bölgesindeki yağları bir türlü veremiyor. Eğer sizde göbek bölgenizde oluşan bölgesel yağlanmadan şikayetçiyseniz size vereceğimiz 1 haftada göbek eriten karışım tarifini uygulayabilirsiniz.

BİR HAFTADA GÖBEK ERİTEN KARIŞIM TARİFİ

Posta’nın haberine göre; Göbek bölgesinde meydana gelen yağlanma birçok insanın ortak problemleri arasında yer alır. Her türlü egzersizi ve bitkisel yöntemlerini denemenize rağmen bir türlü göbek bölgesinde ki yağlanmadan kurtulamıyorsanız size bir tarif önereceğiz.

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İşte bir haftada göbek eritmenize yardımcı olacak karışım tarifi:

Malzemeler:

  • Bir parça taze zencefil
  • 1 tutam kurutulmuş yapraklı yeşil çay
  • 5 adet nane yaprağı (taze olacak)
  • 5 adet taze fesleğen yaprağı

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1 haftada göbek eriten karışım nasıl hazırlanır?

İlk olarak bir kabın içerisinde içme suyunu atın ve kaynatın. Daha sonra içerisine vermiş olduğumuz malzemeleri ekleyip ocağın altını kapatın. 5 dk dinlendirdikten sonra içerisine tarçın ekleyip içebilirsiniz.

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1 haftada göbek eriten karışımın günün hangi saatlerinde içilmesi gerekir?

Sabah aç karnına, öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce günde 3 parçaya bölerek içebilirsiniz.


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