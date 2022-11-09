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Göbek yağını cayır cayır yakıyor: Bir bardağı yeter

09.11.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek isteyenlerin elinden düşmeyen smoothie’ler yeri geldiğinde besleyici bir kahvaltı, hafif bir yemek veya lezzetli bir ara öğün olarak tercih edilirler. Mayo Clinic'e göre, smoothie'nize bazı sebzeler, buz küpleri ve su ekleyerek, daha az kalori ve daha fazla sıvı içeren sağlıklı bir yudumun tadını çıkaracaksınız. Bir de kilo vermek istiyorsanız smoothie ideal bir seçim haline geliyor.

Göbek yağını cayır cayır yakıyor: Bir bardağı yeter

Meyveli smoothieler doğal olarak tatlıdır. Bu yüzden tadına bakmak bile istemeyeceğiniz bir grup sebzeyi tüketmek için harika bir yol. Uzman diyetisyen Lauren Manaker, göbek yağı kaybını en üst düzeye çıkarmak için en iyi yeşil smoothie'lerin tariflerini paylaştı. Yeşil smoothie'ler, çeşitli şekillerde göbek yağ kaybını hızlandırmaya yardımcı olabilir.

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GÖBEK YAĞINI ERİTEN TARİFLER

İşte göbek yağ kaybını en üst düzeye çıkarmak için Manaker'ın en sevdiği iki yeşil smoothie tarifi:

ISPANAK, MUZ VE ÇİLEK

  • 1 avuç ıspanak
  • ½ muz
  • 1 su bardağı dondurulmuş çilek
  • 1 ölçek protein tozu
  • ½ su bardağı badem sütü

Hepsini bir blenderden geçirerek tüketebilirsiniz.

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ISPANAK, ANANAS, AVOKADO VE KEREVİZ

  • 1 kase ıspanak
  • ¼ fincan doğranmış avokado
  • 1 su bardağı dondurulmuş ananas
  • ¼ bardak kereviz suyu
  • 1 yemek kaşığı nane yaprağı
  • 1 ölçek protein tozu

Hepsini bir blenderden geçirerek tüketebilirsiniz.

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