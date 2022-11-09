Göbek yağını cayır cayır yakıyor: Bir bardağı yeter

Meyveli smoothieler doğal olarak tatlıdır. Bu yüzden tadına bakmak bile istemeyeceğiniz bir grup sebzeyi tüketmek için harika bir yol. Uzman diyetisyen Lauren Manaker, göbek yağı kaybını en üst düzeye çıkarmak için en iyi yeşil smoothie'lerin tariflerini paylaştı. Yeşil smoothie'ler, çeşitli şekillerde göbek yağ kaybını hızlandırmaya yardımcı olabilir.
İşte göbek yağ kaybını en üst düzeye çıkarmak için Manaker'ın en sevdiği iki yeşil smoothie tarifi:
Hepsini bir blenderden geçirerek tüketebilirsiniz.
Hepsini bir blenderden geçirerek tüketebilirsiniz.