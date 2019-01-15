Göbeklitepe 1 milyon turiste hazır

HALİL FİDAN - EDA ÖZDENER - Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe Yılı kapsamında, Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki ören yerinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Göbeklitepe'deki tüm altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçi karşılama merkezimiz hazır. Canlandırma merkezi, ziyaretçileri alana götürecek servis araçları gibi her türlü hazırlık tamamlanmış durumda." dedi.

Göbeklitepe Kazı Heyeti'nin de başkanı olan Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin yıl önce inşa edilen inanç merkezindeki dikili taşların, neolitik dönem insanının sembolik duygularının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğini söyledi.

O dönem insanının yaratıcı dehası bulunduğuna ve gelişmiş bir taş ustalığı sergilediğine dikkati çeken Uludağ, "En önemlisi de insanların bu ibadet alanını bin yıllık bir kullanımdan sonra koruma duygusunu ön planda tutarak kendi elleriyle kapatmasıdır." dedi.

Ören yerinin hem dünya arkeolojisi hem de Türkiye için önemine işaret eden Uludağ, burasının geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ve 2019'un turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin, Şanlıurfa için gurur verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.