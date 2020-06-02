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Göbeklitepe 76 Gün Sonra Ziyarete Açıldı

02.06.2020 03:25 | Son Güncelleme

İnsanlığın doğduğu yer olarak kabul edilen, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, Corona virüsü salgını sürecinde Türkiye’de 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşme kapsamında, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Göbeklitepe 76 Gün Sonra Ziyarete Açıldı

İnsanlığın doğduğu yer olarak kabul edilen, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, Corona virüsü salgını sürecinde Türkiye’de 1 Haziran'da başlatılan normalleşme kapsamında, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'ın Aralık ayında AKP Grup Toplantısı sırasında 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından ziyaretçi akınına uğrayan ören yeri, salgından dolayı 2020'de bugüne kadar çok az ziyaretçi ağırlayabildi.

76 gün sonra ziyaretçi kabul etmeye başlayan Göbeklitepe’de artık turistler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülen turistler maskesiz içeriye alınmazken, ören yerinin birçok yerinde ellerine dezenfektan sıkılıyor.

Bilet satış noktası, servisler ve sosyal tesis de ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyacakları şekilde düzenlendi. Ören yerinde çalışan personel de ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uyarak yaklaşıyor. Ören yerinin hemen her yerine asılan çeşitli bilgilendirici levhalar da dikkat çekiyor.

“Tarih aşkı salgının önüne geçti’’

Adana’dan ziyaret için gelen Gonca Nur Arı, salgın nedeniyle uzun süredir ev hapsinde olanlardan biri. Yasakların bitmesini beklediğini paylaşan Arı, “Bu konuda biraz cesaretli olmak gerektiğini düşünüyorum. Önlemleri aldıktan sonra bir sıkıntı kalmıyor. Göbeklitepe’yi görmeyi çok istiyordum. Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da çok tanınıyor. Üzerine çok sayıda belgesel çekildi. Ben de ülkeme ait değerleri tanımak istiyorum. Bir Doğu turuna çıkmışken Göbeklitepe’den başladık. Çok da güzel, tavsiye ediyorum. Görmeyenler mutlaka gelip görsün. Maske takmak, kolonya falan taşımak bizi vazifemiz. Mesafeyi korumak da yine öyle. Ören yerini yöneten kurumda ciddi önlem almış. Her yerde bilgilendirici levhalar ve afişler var. Çalışanlar da hijyene ve sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Hem kendilerini hem bizleri koruyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Önlemler gayet iyi. Tarih aşkı salgının önüne geçti. Salgın da olsa önlemlerimizi alıp gezebiliriz“ dedi.

“Sosyal mesafeye dikkat ediliyor’’

Göbeklitepe’yi ziyaret etmek için Sivas’tan gelen Muhammet Ekinci de ören yerinde alınan önlemlerin çok iyi olduğunu ifade etti. Girişte ateşin ölçülmesinin, içeriye maskesiz kimsenin alınmamasının ciddi önlemler olduğunu belirten Ekinci, “Servisler de yarı kapasite ile hizmet veriyor. Çalışanlar da sosyal mesafeye dikkat ederek hizmet veriyor. Şu an için çok kalabalık değil zaten sosyal mesafeye uyuluyor. Alınan önlemler içimde hiç endişe bırakmadı. Ören yeri gayet temiz. Ben yasakların bu kadar erken kalkacağını beklemiyordum. Ama önlemler alındığı zaman sıkıntı olmuyor. Gördüğümüz ortam çok güzel. İlerleyen dönemde daha kalabalık olur diye erkenden geldik biz. Ortamdaki atmosfer de muhteşem” ifadelerini kullandı.

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