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"Göbeklitepe çok ciddi turist çeken bir nokta olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını düşünüyoruz" - "Rahat olun, burası çok yakın bir gelecekte çok ciddi turist çeken bir nokta olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni ziyaret etti.

Müze Müdürü Celal Uludağ ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Ersoy, burada Kazı Başkanı Uludağ ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Göbeklitepe'nin önemine dikkati çekerek, buranın Türkiye'nin turizmine önemli katkı sunacağına inandığını belirtti.

Mehmet Nuri Ersoy, alanda kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak öne çıkıyor. Buradaki kazı çalışmaları uzun yıllar devam edecek. Şu anda koruma amaçlı çalışmalar yapılıyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor." dedi.

- "Turist çeken bir nokta olacak"

Turizm anlamında Diyarbakır merkezli dörtlü bir bölge oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan ikincisi Mardin, üçüncüsü Şanlıurfa ve dördüncüsü Gaziantep olacak. Bu dörtlü mekanizma içerisinde yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını düşünüyoruz. Turizm yatırımcılarının dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Biz zaten yapılan yatırımlara Bakanlık olarak öncü olacağız. Geleceği çok açık bir bölge olarak görüyoruz. Çok büyük bir cazibe merkezi Urfa, sadece bu cazibe merkezlerini parlatmak bizim görevimiz. Bu en kolay kısmı, bunu zaten yapacağız. Rahat olun, burası çok yakın bir gelecekte çok ciddi turist çeken bir nokta olacak."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Bakan Ersoy'u kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Göbeklitepe sayesinde Şanlıurfa ve ülke turizminin daha iyi yerlere geleceğine inandığını aktardı.

Bakan Ersoy'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Balıklıgöl göbeklitepe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa

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