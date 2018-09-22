"Göbeklitepe çok ciddi turist çeken bir nokta olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni ziyaret etti.

Müze Müdürü Celal Uludağ ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Ersoy, burada Kazı Başkanı Uludağ ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Göbeklitepe'nin önemine dikkati çekerek, buranın Türkiye'nin turizmine önemli katkı sunacağına inandığını belirtti.