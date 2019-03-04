Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'de bir programa katılması bekleniyor. Kentteki turizm ve konaklama sektörünün temsilcileri, Erdoğan'ın söz konusu programı dolayısıyla sevinç yaşıyor.

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Şanlıurfa'ya ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, turizm sektörü olarak şehirde bulunan ören yeri dolayısıyla çok bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın özellikle ilkbahar aylarında en fazla turisti ağırladığına dikkati çeken Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da baharın hemen başında şehrin turizm lokomotifi olan Göbeklitepe'de program yapmasının şehrin turizmine ciddi manada bir destek sağlayacağını kaydetti.

'GÖBEKLİTEPE ARKA FONU ÖNEMLİ' Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turizm sektörüne yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti: "Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde yaşanacağı öngörülen Şanlıurfa'ya sezonun hemen öncesi Cumhurbaşkanımızın gelmesi büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'de program yapacak olması, Şanlıurfa turizmi açısından çok çok önemli. Göbeklitepe artık dünyada tanıtılmaya başlandı, Cumhurbaşkanımızın da bizzat yapılan çalışmaları yerinde görmek ve tanıtıma katkıda bulunmak için burada bir program yapacak. Turizmciler ve bölge insanı için son derece olumlu bir yaklaşımdır. Her zaman liderlerin açıklama yaptığı mekanlar önem taşır. Erdoğan'ın arka fonunda dünya kültürel mirasının bulunması daha fazla dikkati çekecektir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe arka fonunda buradan vereceği mesajlar mutlaka kitlesel bir hareketlilik getirecektir. Bu da turizm sektörü açısından önemli bir gelir olarak tekrar şehre yansıyacaktır."

'KATKI OLARAK DÖNECEKTİR' Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Mehmet Sait Ertürk de özellikle tarihi ören yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yapmayı planlamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ertürk, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ülke liderlerinin dünyanın neresinde olursa olsun tarihi ve turistik yerlerdeki görsellerini dikkatle takip ettiğini dile getirdi.